隋唐洛阳城保护展示面积达8300亩

10月14日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期推进文旅融合和文物博物馆事业高质量发展有关情况。

10月14日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期推进文旅融合和文物博物馆事业高质量发展有关情况。

发布会上，围绕文物保护与大遗址保护利用工作，洛阳市文物局相关负责人回答记者提问，系统介绍了“十四五”期间全市在筑牢文物安全底线、推动大遗址保护与城市和谐共生方面取得的显著成效。

洛阳市作为文物大市，资源禀赋突出，拥有全国重点文物保护单位51处，省级146处，世界文化遗产3项6处，并有6处大遗址列入“十四五”时期国家重要大遗址名单。洛阳市文物局始终坚持“把保护放在第一位”，推动建立跨部门协同机制，构建大保护格局。

在夯实保护基础方面，洛阳市将文物保护规划与国土空间规划等一体考虑，实现“多规合一”，划定文物保护“紫线”。通过扎实开展第四次全国文物普查，摸清文物家底。同时，完成了263处市级文保单位保护范围的划定公布，有序推进白马寺、河南府城隍庙等多项修缮工程，并实施“文物平安工程”，构建智能化、信息化的安全防护体系。

在服务发展方面，洛阳市全面落实“考古前置”，深化“放管服”改革，优化审批流程，保障了河南府文庙环境整治、关圣坊等重点项目的顺利实施，实现了现代化建设与历史文脉传承的共赢。

针对隋唐洛阳城等大遗址，洛阳市采取了保护与利用并重的策略。一方面，高质量修编了隋唐洛阳城、汉魏洛阳故城等大遗址保护专项规划；另一方面，积极探索大遗址保护与城市更新、文旅产业等深度融合的新路径。

隋唐洛阳城遗址保护被列入国家“十四五”规划纲要等重要规划。“十四五”期间，洛阳市着力实施隋唐洛阳城“一轴三片区”的保护展示，完成了天街贯通提升、永泰门保护展示等重大项目，启动了新天津桥、玄武门保护展示工程。目前，隋唐洛阳城遗址保护展示面积已达8300亩，保护规模与质量实现新跨越，并成功承办了世界客属第33届恳亲大会、省十四届运动会等重大活动，成为洛阳新的城市名片。2024年，其保护案例荣获“全国考古遗址保护展示十佳案例”，“政府主导、规划考古先行、一址一策”的“新洛阳模式”获得广泛认可与推广。

未来，洛阳市将持续坚持大遗址保护利用“新洛阳模式”，践行“保起来、美起来、活起来”3.0路径，提升遗址保护与城乡发展统筹水平，守护好历史文化遗产。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 谢娜娜 文/图）