洛阳112家博物馆五年迎客6300万人次

10月14日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期推进文旅融合和文物博物馆事业高质量发展有关情况。会上，围绕博物馆建设与文物活化利用工作，洛阳市文物局相关负责人回答记者提问，系统介绍了“十四五”期间全市在构建现代博物馆体系、创新体制机制及推动文物活起来方面取得的显著成效。

10月14日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期推进文旅融合和文物博物馆事业高质量发展有关情况。会上，围绕博物馆建设与文物活化利用工作，洛阳市文物局相关负责人回答记者提问，系统介绍了“十四五”期间全市在构建现代博物馆体系、创新体制机制及推动文物活起来方面取得的显著成效。

“十四五”期间，洛阳市博物馆事业实现长足发展。全市已建成开放博物馆、纪念馆达112家，其中国家一级博物馆3家，国家三级以上博物馆17家，五年来累计接待游客6300万人次，形成了内涵丰富、特色鲜明的博物馆体系。其间，洛阳市编制了《东方博物馆之都高质量发展规划》等纲领性文件，改造提升了洛阳古墓博物馆等场馆，并建成开放了隋唐大运河文化博物馆、汉魏洛阳故城遗址博物馆等一批有影响力的大型博物馆。

为提升公共服务水平，洛阳市各大热门博物馆在节假日和寒暑假取消周一闭馆，实施夜间延时开放，各馆年累计延时超80天。同时，加大展览交流力度，举办引进优秀陈列展览130个，荣获国家及省级奖项19个，举办社教研学活动超2000场次。在讲解服务上，推出了智能语音导览、AR导览眼镜等多种形式，并培养了一支优秀的讲解员队伍。

在可移动文物保护方面，实施了预防性保护、库房提升等项目34个，修复文物5200余件(套)，文博系统多名技术人员在国家及省级技能大赛中获奖。

在体制机制创新上，洛阳市出台改革文件，将5家博物馆作为“博物馆+公司”模式运营试点，探索社会效益与经济效益共赢路径。