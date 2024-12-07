洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
第六届世界古都论坛将在洛阳启幕
来源: 洛阳网 2025.10.14 17:20
　　2025年10月16日至18日，第六届世界古都论坛将在洛阳举行。自2018年首届论坛成功举办以来，这一国际文化盛会已成为推动文明交流互鉴的重要平台，让世界通过洛阳这个窗口，看见古都文明的博大精深。

　　从《世界古都论坛洛阳宣言》的发布到论坛升格为省级盛会，从单一主题研讨到涵盖文化遗产保护、文明探源、城市发展等多领域深度交流……丰硕的成果彰显着世界古都论坛日益提升的国际影响力，也让洛阳沉淀的文化底蕴，通过这一重要窗口不断焕发新的生机。

　　持续深耕，搭建文明对话之桥

　　世界古都论坛自首届举办以来，始终致力于推动古都文化遗产保护与国际合作的持续深化。

　　2018年4月，首届论坛在发布《世界古都论坛洛阳宣言》的同时，正式确立了洛阳作为论坛永久会址的地位。这份具有里程碑意义的宣言，不仅为全球古都文化遗产的保护与利用擘画了合作蓝图，更标志着洛阳在世界古都文明对话中承担起重要使命。

　　此后，依托永久会址的平台优势，论坛在主题与内涵上持续拓展深化：2019年第二届聚焦“古都保护与城市生活”，探讨传统与现代的平衡之道；2020年第三届以“古老的文明，崭新的故事”为主题，展现古都文明的当代价值；2022年第四届则以“古老的文明，崭新的故事——青年的使命”为主题，凸显青年一代在文明传承中的重要作用。

　　值得一提的是，2024年第五届论坛正式升格为省级节会，由河南省政府主办，标志着论坛能级与影响力实现进一步跨越。历届论坛累计吸引全球数十个国家、千余位专家学者共襄盛举，已成为河南弘扬优秀传统文化、促进文明交流互鉴的亮眼品牌。

[ 责任编辑：赵彤彤 ]
