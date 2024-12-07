洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳出台相关文件 将收购存量商品房用作保障性住房
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.14 17:21
　　洛报融媒记者14日从洛阳市住建局获悉，近日洛阳市出台《洛阳市收购存量商品房用作保障性住房工作实施方案》(下称《方案》)，旨在推动洛阳房地产市场平稳健康发展和民生改善。

　　这一《方案》的出台，对于洛阳保障性住房的发展和房地产新模式的构建具有深远影响。洛阳市住建局相关负责人介绍，此次《方案》出台一方面是为响应国家积极稳步推进保障性住房发展的战略部署，满足洛阳自身城市发展需求；另一方面旨在拓宽保障性住房筹集渠道，盘活存量商品房资源，完善住房供应体系，促进洛阳房地产市场持续健康发展。

　　哪些存量商品房房源会被列为拟收购项目？

　　洛阳市住建局将牵头对中心城区存量商品房全面摸排，厘清符合条件项目的套型面积和施工进度，建立房源台账。拟收购房源标准如下：

　　——布局合理。拟收购项目需在洛阳中心城区范围内，充分结合区位、产业基础、发展优势等因素，以支持产业、便于就业为前提，在各个区域内科学布局拟收购房源的数量，达到职住平衡的合理状态。

　　——配套完善。周边交通便利，临近地铁口、公交站，基础设施、生活配套设施完善，可满足交通出行、休闲购物、教育、医疗等生活需求。

　　——手续齐全。拟收购项目须证件齐全，保证项目的合法合规性，满足金融机构的贷款要求。

　　——房源形态。原则上为120平方米以下的住宅和公寓。

　　——保障品质。重点把控项目设计水平、房屋质量、园林景观、物业服务品质等因素，确保拟收购项目的房屋品质。

　　——价格合理。收购价格依据中央及地方保障性住房定价政策要求执行。

　　——优先条件。优先购买现房、精装修的项目；优先购买整栋或整单元未售、可实现封闭管理的项目。

　　谁可以作为收购主体？

　　鼓励支持地方国企作为收购主体。

[ 责任编辑：赵彤彤 ]
