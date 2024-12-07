洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“掌上办”！“河南救助通”小程序上线运行
来源: 洛阳网 2025.10.14 17:21
　　10月14日，记者从洛阳市民政局获悉，“河南救助通”小程序已于近日上线运行，只需一部手机即可在线办理多项社会救助业务。

　　作为一款救助服务“随身宝”，“河南救助通”依托微信小程序，面向全省困难群众及其委托人，提供社会救助在线申请、电子救助证照申领、电子授权书在线签署、救助资格认证、办理进度查询、政策信息查阅等服务。

　　用户办理业务前需先完成注册。具体操作为：打开微信，搜索小程序“河南救助通”，点击“去注册”，按提示填写姓名、身份证号、手机号等信息，完成实名认证后即可登录使用。

　　登录后，用户可在“社会救助”模块选择需要申请的救助类型，如最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、低保边缘救助、刚性支出困难救助等，随后填写申请人基本信息、上传户口簿等相关材料，确认无误后提交申请。

　　借助人脸识别技术，困难群众可直接在线完成核对授权书的签署，包括本人电子授权、监护人授权或远程授权，无须再前往乡镇(街道)提交纸质文件，大大简化了办理流程。

　　此外，申请人可实时查看所提交申请从受理、审核到确认的全流程动态，各环节信息线上均会及时反馈，确保办理进度公开透明。

　　洛阳市民政局有关负责人表示，该平台将社会救助服务窗口延伸至群众指尖，进一步优化了救助申请流程，缩短了办理时限，方便困难群众在家就能申办相关业务。同时，平台结合现有社会救助窗口申办渠道，为出行不便或手机操作不熟练的群众提供上门代办服务，实现“线上+线下”业务同步办理。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 董诚 董华武 文/图）
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
