洛阳市气象局发布重要天气报告 未来一周仍多降水天气

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，未来一周洛阳市仍多降水天气，17日至20日有大风降温，10月下旬连阴雨有望结束。 9月以来，洛阳市阴雨天气持续时间长、累计雨量大、影响范围广。预计未来一周，洛阳市仍多降水天气，累计降水量40毫米到70毫米。其中，14日夜里至15日上午，全市有小雨，局部地区有中雨；16日下午至17日，全市有中雨，局部有大雨；19日夜里至20日，全市有小到中雨。降水间歇期分别为15日下午至16日上午、18日至19日白天。17日至20日，受南下冷空气影响，全市将出现大风降温天气，偏北风4级左右，阵风6级到7级；气温较前期下降8℃到12℃，西部、西南部山区将出现初霜冻。10月下旬降水明显减少，连阴雨过程有望结束。 一、天气预报 今天夜里：阴天转小雨，局部地区有中雨，部分地区有雾。 15日(周三)：小雨或零星小雨转多云，气温13℃～22℃。 16日(周四)：多云到阴天转中雨，局部地区有大雨，气温12℃～21℃。 17日(周五)：中雨转阴天，偏北风4级左右，气温14℃～17℃。 18日(周六)：阴天到多云，东北风4级左右，气温11℃～16℃。 19日(周日)：多云转阴天，有小雨，东北风3级左右，气温8℃～13℃。 20日(周一)：小雨转阴天，气温7℃～10℃。 21日(周二)：多云间晴天，气温6℃～15℃。 二、影响与建议 1.持续连阴雨导致土壤饱和，农田渍涝风险高，阻碍农机下地，秋收秋种延迟，建议抓住降雨间歇及时抢收抢晒；采取烘干处理或科学通风储存方式，减少发芽霉变风险；收获后及时滕茬整地，排涝除渍，为小麦备播做好准备。 2.需关注持续降水可能引发的中小河流涨水、地质灾害、道路塌陷、城乡积涝等气象风险；加强灾害隐患点巡查排险，做好山区、景区、城镇安全管理。 3.降雨时易导致低能见度、道路积水、路面湿滑，交通通行气象风险较高，出行需注意交通安全。17日起气温较低，公众需做好防寒保暖，谨防感冒。 因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）