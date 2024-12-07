13日，十二届市委全面深化改革委员会第二十四次会议召开，深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，研究国企改革、“高效办成一件事”改革、托幼一体化发展等工作。市委书记、市委深改委主任江凌主持会议。

十二届市委全面深化改革委员会第二十四次会议召开

江凌主持 张玉杰、孙延文出席

13日，十二届市委全面深化改革委员会第二十四次会议召开，深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，研究国企改革、“高效办成一件事”改革、托幼一体化发展等工作。市委书记、市委深改委主任江凌主持会议。

会议听取了县区属国有企业改革工作情况汇报。会议指出，深入实施国有企业改革深化提升行动，是提升国有企业投资运营能力和核心竞争力的重要举措。要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实中央和省关于深化国资国企改革的部署要求，加快推动国有企业市场化转型，加强对县区国企改革的调研指导，加大企业重组整合力度，支持企业深化内部机制改革、完善现代企业制度，不断提升国有企业发展活力，为推动高质量发展提供有力支撑。

会议听取了全市“高效办成一件事”改革工作情况汇报。会议强调，深化“高效办成一件事”改革，是优化政务服务、提升行政效能的重要抓手，对于优化营商环境、融入全国统一大市场具有重要意义。要全面深化政务服务模式创新，从企业和群众的角度，认真梳理“高效办成一件事”重点事项清单，加快推进跨部门关联事项集成办理，合理设置综合服务窗口，强化跨部门政策、业务、系统协同和数据共享，优化事项办理流程，加强人员业务培训，推动线上线下融合，着力实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度压减办理时长和办事成本，不断提升企业和群众获得感。

会议研究了全市托幼一体化发展工作。会议强调，积极稳妥推进托幼一体化发展，是全社会高度关注的重大民生问题，也是加快建设青年友好型城市和生育友好型社会，提升洛阳对青年人口吸引力的重要举措。要坚持以人民为中心的发展思想，统筹考虑经济发展、人口结构和托育实际需求等因素，科学规划托育服务体系，依托社区邻里中心发展社区嵌入式托育，依托公办及普惠性民办幼儿园开设托班，坚持试点先行，完善支持政策，加大投入力度，提高监管水平，有效增加普惠托育服务供给，更好满足人民群众对高水平托育服务的需求。

张玉杰、孙延文、祁建峰、张敬华、潘开名、韩治群、陈功等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)