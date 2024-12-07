快讯！洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会

10月14日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期推进文旅融合和文物博物馆事业高质量发展有关情况。
10月14日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期推进文旅融合和文物博物馆事业高质量发展有关情况。
10月14日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第四场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期推进文旅融合和文物博物馆事业高质量发展有关情况。
洛阳市文广旅局党组书记、局长李振刊，洛阳市文物局党组书记、局长赵晓军作主题发布，洛阳市有关单位相关负责人将回答记者提问。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 刘嘉仪 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605