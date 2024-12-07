老城区青年人才公寓投用 洛阳青年人才可“拎包入住”

14日，洛报融媒记者从洛阳市人才集团获悉，由该公司打造的老城青年人才公寓目前已正式投入使用。
14日，洛报融媒记者从洛阳市人才集团获悉，由该公司打造的老城青年人才公寓目前已正式投入使用。
14日，洛报融媒记者从洛阳市人才集团获悉，由该公司打造的老城青年人才公寓目前已正式投入使用。
据了解，该项目地理位置优越，毗邻玄武门大街公交站，周边商场、超市、医院等生活配套成熟，出行便捷，生活便利。此次投入使用的公寓涵盖3栋楼、132套住房，提供两室及三室户型。公寓紧密围绕青年实际需求进行设计和服务配套——室内为现代简约风格，客厅以浅色调营造温馨氛围；每套公寓均配备齐全的家具家电，包括床、衣柜、电视、空调、洗衣机、冰箱、热水器、油烟机、燃气灶等，可为洛阳青年人才提供“拎包入住”的高品质租住选择。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605