老城区青年人才公寓投用 洛阳青年人才可“拎包入住”

14日，洛报融媒记者从洛阳市人才集团获悉，由该公司打造的老城青年人才公寓目前已正式投入使用。

据了解，该项目地理位置优越，毗邻玄武门大街公交站，周边商场、超市、医院等生活配套成熟，出行便捷，生活便利。此次投入使用的公寓涵盖3栋楼、132套住房，提供两室及三室户型。公寓紧密围绕青年实际需求进行设计和服务配套——室内为现代简约风格，客厅以浅色调营造温馨氛围；每套公寓均配备齐全的家具家电，包括床、衣柜、电视、空调、洗衣机、冰箱、热水器、油烟机、燃气灶等，可为洛阳青年人才提供“拎包入住”的高品质租住选择。