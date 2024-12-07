洛阳空调消费券15日10时开抢

家用空调消费券来了！14日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，15日起每天10时，洛阳将发放洛阳市2025年“金秋焕新”空调消费券，实际结束时间视活动资金使用情况而定，资金使用完毕，则活动结束。

家用空调消费券来了！14日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，15日起每天10时，洛阳将发放洛阳市2025年“金秋焕新”空调消费券，实际结束时间视活动资金使用情况而定，资金使用完毕，则活动结束。

本次消费券面值分别为500元、300元、150元，500元券在消费满4000元时使用，300元券在消费满2000元时使用，150元券在消费满1000元时使用。当天未核销的消费券资金收回资金池，滚动发放。

使用方法

消费者到参与活动的商家购买家电时，通过“云闪付”App付款，符合满减标准的，将自动核减。如发生退货，同时退还消费券补贴。

使用说明

1.活动期间，所有在洛人员(包括外地来洛人员)均可申领，每人每天限领1张，领取后未核销的用户可以继续领取，已核销消费券的用户不能参与后续领券。每台空调只能核销一张消费券。

2.电子消费券应在活动商家使用(列表详见“云闪付”活动页面)，商家须支持“云闪付”付款方式。商家如有电子消费券适用疑问，可与银联联系(联系电话：95516)。

3.电子消费券可与平台及商家部分优惠叠加使用，鼓励平台、商家同期推出优惠券、开展以旧换新等促销活动，叠加放大此次活动优惠力度。

4.消费券当日有效，超过当日24:00未核销的家电消费券自动退回。

5.电子消费券仅适用购买家用空调。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 宋育伟 文/图）