2026年度国考明起报名 计划招录3.81万人

今日，国家公务员局官网发布招考公告，中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员报名即将开始，共计划招录3.81万人。
考生可于10月15日8:00至10月24日18:00期间登录“中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员专题网站”进行网上报名，公共科目笔试将于11月30日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市同时举行。
>>中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员公告
