世界领先！“洛阳创新”智慧矿山再添世界级成果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.14 11:25
　　洛报融媒记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司获悉，在日前举办的中国有色金属工业协会科技成果评价会中，企业2项成果被评为国际领先，1项成果被评为国际先进，标志着“洛阳创新”智慧矿山技术再添世界级成果。

　　矿产是我国关键国家战略资源，采矿业是我国国民经济的关键支撑行业。此次评价专家组汇聚中国工程院院士桂卫华、沈政昌，以及矿冶集团、武汉科技大学、中铝郑州有色金属研究院等高校、科研院所的资深专家进行评价，体现了高度的专业性、权威性。

　　当下，数字化、智能化、绿色化转型，已成为采矿业新质生产力发展的关键路径。3个被评价项目分别针对矿石资源梯度利用、远程控制识别、智能化破碎等环节，攻克关键难题，填补行业空白，有力提升我国矿业资源利用率以及安全性、智能化水平。

　　其中，“高滑石型钼及低品位伴生资源高效回收新技术研究与应用”项目被评为国际领先水平。该项目首创了基于紫外线光解与光化学催化氧化协同的回水处理及回用等技术，成功解决了高滑石型钼矿选矿回收率低、回水回用难和伴生资源综合回收利用率低等技术难题，成功应用在洛钼集团选矿一公司等企业，近三年累计实现直接经济效益3.8亿元，大大提高了我国钼矿资源选矿技术水平与核心竞争力。

　　“牙轮钻机远程智能控制系统与随钻岩石参数识别技术的研发与应用”项目被评为国际领先水平。该项目首次将远程控制、高精度定位、自动调平等功能集成于一体，实现了牙轮钻机的智能化远程控制与随钻岩石参数的实时识别，以及基于人工智能的智能自主作业与决策优化，填补了我国中高端牙轮钻机智能化控制的技术空白。近3年来，该技术已在洛钼集团矿山分公司等企业实现应用，新增产值8470万元。

　　“碎矿站多模态数据融合与智能协同控制系统研究与应用”项目被评为国际先进水平，其中粒度检测分析预警技术达到国际领先水平。该项目构建了基于多源数据融合与协议归一化的破碎站一体化智能管控技术，首次在工业环境中应用以深度学习为核心的矿石图像分割模型，攻克了碎矿环节数据孤岛与控制系统分散的行业难题。该项目成果已在洛阳钼业三道庄露天矿等项目成功应用，新增产值2926万元。

　　洛钼集团相关负责人介绍，此次评价，不仅是对洛钼集团在智慧矿业技术与智能制造领域领先实力的高度认可，也展现了企业在推动中国矿业转型升级的责任与担当。未来，洛钼集团将持续深化矿业新技术研发与成果转化，为中国矿业新质生产力发展贡献更多“洛钼力量”。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 张玉洁 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
