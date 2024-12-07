15日10时开抢！洛阳首期消费券来了

消费券来了！14日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，15日10时，洛阳将发放2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季通用消费券(第一期)。所有在洛人员(包括外地来洛人员)均可领取。消费券成功领取后，需在21日24时前完成核销。

消费券来了！14日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，15日10时，洛阳将发放2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季通用消费券(第一期)。所有在洛人员(包括外地来洛人员)均可领取。消费券成功领取后，需在21日24时前完成核销。

首期消费券面值为20元，可在消费满100元时使用。消费者可通过支付宝、云闪付、美团、抖音平台领取，在活动期间到洛阳市参与活动的零售、餐饮类企业消费。第二期、第三期消费券分别于11月、12月适时发放，将叠加上期未核销资金。

领取方式

云闪付和支付宝：消费者在规定时间内登录发放平台App，通过位置信息校验确定在洛阳市内，即可在消费券活动页面领取。

美团：进入App搜索“洛阳消费券”进入活动页面，点击“领取”按钮即可，或查看页面专区内参与活动的餐饮商家，在购买套餐或代金券产品时点击“领券购”即可获得。

抖音：在首页搜索“洛阳通用消费券”“洛阳政府消费券”等关键词进入活动页面并领取，消费券可用于购买抖音生活服务平台已入驻的餐饮、购物类商家商品使用。

使用规则

1.每人每期在每个平台分别只能使用一次通用消费券，先到先得，领完为止。

2.消费券可在洛阳市域内的参与活动的零售、餐饮消费场景使用，参与商家须支持发放平台付款方式。

3.消费券可与商家提供的打折、减免券叠加使用。

4.消费者在活动商家使用消费券时，符合满减标准的自动核销。消费券过期未使用的自动作废。

5.如交易发生全额退款，退款时间未超出券有效期，券会全额退回且在有效期内可再次使用；如交易发生部分退款，退款金额按照用户订单金额中实付部分的占比，按比例退款，且券不可再次使用。

6.消费券不可用于充值、预存等消费。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 宋育伟 文/图）