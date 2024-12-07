洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

15日10时开抢！洛阳首期消费券来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.14 11:24
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　消费券来了！14日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，15日10时，洛阳将发放2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季通用消费券(第一期)。所有在洛人员(包括外地来洛人员)均可领取。消费券成功领取后，需在21日24时前完成核销

　　首期消费券面值为20元，可在消费满100元时使用。消费者可通过支付宝、云闪付、美团、抖音平台领取，在活动期间到洛阳市参与活动的零售、餐饮类企业消费。第二期、第三期消费券分别于11月、12月适时发放，将叠加上期未核销资金。

　　领取方式

　　云闪付和支付宝：消费者在规定时间内登录发放平台App，通过位置信息校验确定在洛阳市内，即可在消费券活动页面领取。

　　美团：进入App搜索“洛阳消费券”进入活动页面，点击“领取”按钮即可，或查看页面专区内参与活动的餐饮商家，在购买套餐或代金券产品时点击“领券购”即可获得。

　　抖音：在首页搜索“洛阳通用消费券”“洛阳政府消费券”等关键词进入活动页面并领取，消费券可用于购买抖音生活服务平台已入驻的餐饮、购物类商家商品使用。

　　使用规则

　　1.每人每期在每个平台分别只能使用一次通用消费券，先到先得，领完为止。

　　2.消费券可在洛阳市域内的参与活动的零售、餐饮消费场景使用，参与商家须支持发放平台付款方式。

　　3.消费券可与商家提供的打折、减免券叠加使用。

　　4.消费者在活动商家使用消费券时，符合满减标准的自动核销。消费券过期未使用的自动作废。

　　5.如交易发生全额退款，退款时间未超出券有效期，券会全额退回且在有效期内可再次使用；如交易发生部分退款，退款金额按照用户订单金额中实付部分的占比，按比例退款，且券不可再次使用。

　　6.消费券不可用于充值、预存等消费。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 宋育伟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 晴天“冒了个泡”！洛阳最新一波...
  • 中国百强！洛阳这家企业绿色发展...
  • 洛阳多个小区今冬计划供暖
  • 成功配套！我国重大科技基础设施...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 瀍河区铜驼暮雨街区：打造滨水开...
  • 张玉杰主持召开全市大气污染防治...
  • 老城区五贤街提升改造项目靓姿显现
  • 祝贺！洛阳1个集体、3名个人获全...
  • 【洛阳·早安】一步一个脚印 时间...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605