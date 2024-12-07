16日起线上办理！洛阳职工医保余额可为家人代缴居民医保费　

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：去年职工医保的余额可以为家人代缴居民医保费，今年还有这个政策吗？如果有，什么时间可以办理？
洛阳市医疗保障局回复：河南省2025年城乡居民基本医疗保险费集中征缴工作于9月29日启动，有职工医保个人账户的，自2025年10月16日起，可以通过“河南税务”微信公众号、支付宝、“电子税务局”APP中的“职工个人账户代缴居民医保费”模块，为符合政策规定的近亲属缴纳城乡居民基本医疗保险费。
