第八届中国国际进口博览会下月举行 河南交易团报名通道已开启
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.14 08:47
　　11月5日至10日，第八届中国国际进口博览会将在上海举行。记者从市商务局获悉，河南交易团专业观众报名通道已经开启，计划参加的专业观众，请于10月20日前完成网上注册报名。

　　第八届进博会包括国家综合展、企业商业展、虹桥国际经济论坛、专业配套活动和人文交流活动等板块。与往届相比，本届进博会不仅打造“智慧展馆”，持续升级数字化服务平台，更好为中小企业展商提供“数字进博”服务，还首次推出“跨境电商甄选平台”，整合展示、交易、物流、交付等环节，打造“前展、中仓、后厂”全链路生态，助力境外中小企业顺利进入中国市场，实现“全球好货进中国，中国消费链全球”的双赢格局。

　　作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会已连续成功举办7届。在去年举办的第七届进博会上，我市447家企业1006人报名参会。

　　市商务局相关负责人介绍，我市相关企业、社会组织、事业单位、政府的采购商、业内人士、专家学者、公职人员等，都能以河南交易团专业观众的身份注册报名，到第八届进博会观展、洽谈、采购。

　　电脑端，您可在进博会官网“企业商业展”—“专业观众注册”—“参观预登记”项下注册报名，也可在进博会官方App或小程序“首页”—“专业观众注册”项下注册报名，报名时须填写河南交易团推荐码：Q2021032。第八届中国国际进口博览会不接受现场报名，所有专业观众必须提前在线报名。 （洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王飞 乔安新）
