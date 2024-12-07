李保国到伊川县开展进站履职活动

日前，市人大常委会主任李保国到伊川县彭婆镇人大代表工作(联络)站开展进站履职活动，围绕人大代表和群众关心关切问题及市人大常委会2026年度立法与监督计划等举行座谈。

座谈现场，来自基层的人大代表和群众代表聚焦校园餐管理、住宅小区治理、物业服务提升、农村饮用水安全、农村低保政策落实等畅抒己见，还围绕市人大常委会2026年度立法与监督计划编制、优化营商环境等工作，提出针对性意见建议。李保国与大家深入交流，要求市人大常委会有关部门系统梳理、逐条研究相关意见建议，将其融入2026年度立法与监督计划编制。

李保国指出，人大代表工作(联络)站是联系人民群众的桥梁、反映民意的窗口，更是人大监督工作的基层前哨，必须把倾听民声、汇聚民意作为核心职责，让群众的诉求能直达、意见有回应。要紧盯民生领域突出问题，抓好饮用水安全、低保政策落实等民心工程和“关键小事”，以“暗访+询问+满意度测评”等组合式监督手段，推动相关部门压实责任、整改到位，守护好群众的切身利益。要坚持问需于民、问计于民，把群众意见建议作为立法和监督计划编制的重要依据，让立法更贴合群众期盼、监督更精准切中民生痛点，真正实现民有所呼、我有所应。要持续发挥各级人大代表作用，走近群众听民意、察民情，当好群众“代言人”、人大监督“信息员”，共同推动人大工作扎根基层、服务群众。要持续建好用好人大代表工作(联络)站，推动全市各级人大代表下沉基层、贴近群众，以精准监督回应群众关切，以务实举措解决民生难题，为加快推进现代化洛阳建设贡献人大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）