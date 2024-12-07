洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛平：以新文旅眼光重塑滨水空间
洛平：以新文旅眼光重塑滨水空间
来源: 洛阳网 2025.10.14 08:36
　　城市阳台点亮文体盛宴，新天津桥初显盛唐气象，瀍壑朱樱绘就古今画卷……当下洛阳，一条条滨水廊道串联起生态、文化与消费，成为凝聚人气的“活力磁场”。

　　如果说，水是城市最具动感的脉搏，滨水空间就是城市最具活力的客厅。它不仅承载着生态安全、文化传承、风貌展示、公共休闲等复合功能，更是集中展现城市品质调性的窗口。特别对洛阳来说，水脉即城脉。伊洛瀍涧黄，“五水绕洛城”的独特水系格局，涵养出北方城市少有的水韵灵动之姿，更沉淀出人水共生的城水关系与亲水美学。无论是河图洛书的古老传说、洛神赋的翩若惊鸿，还是天津桥头的李杜相会、大运河上的舳舻千里……数不清的历史瞬间，都在洛阳的水岸边定格为永恒。也正因此，利用好滨水空间集聚人气、激活业态、提升价值，是我们立足资源禀赋、丰富特色场景的现实路径，也是传承历史文脉、激发城市活力的应有之义。

　　纵观洛城，从横贯东西的洛浦公园，到千龛石影的伊河两岸，从王城相伴的涧水，到烟火升腾的瀍河，水系如丝线般绣出古都的经纬，也将生态价值、文化记忆与市井生活紧密缝合。可以说，有数量、有颜值、有故事的滨水空间是我们的独特优势。客观地说，横比南京秦淮河、西双版纳湄公河星光夜市等滨水商业消费高地，我们在场景营造、业态融合、运营创新等方面仍有提升空间。若能以水为脉，将餐饮、演艺、市集等多元业态“串珠成链”，把古城、河道、街区、景点“顺流联通”，滨水空间才能真正从“好看”走向“好玩”，成为新文旅的热力场域、新消费的黄金纽带。

　　洛阳，因水而名、因水而美，也当因水而兴。以场景创新为抓手，以文脉传承为底色，持续完善服务设施，深入挖掘文化内涵，创新驳岸设计、优化游览动线、引入文旅业态、打造滨水街区，植入可亲近、可打卡的滨河场景，我们就能将“水优势”转化为“发展势”，以滨水空间的“泼天流量”，牵引城市“风生水起”、助推文旅市场澎湃涌流。（洛平）
