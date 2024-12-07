洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
宇文恺街：建筑大师的荣耀之路
河洛广记  来源: 洛阳网 2025.10.14
　　洛阳历史悠久，名人辈出，街以人名，稀松平常。

　　洛河南岸的宇文恺街，纪念的是中国古代著名建筑大师宇文恺。这位建筑大师用他的智慧和才华，为洛阳留下了不朽的城市格局。举世闻名的隋唐洛阳城，便是他的巅峰之作。

　　宇文恺街位于隋唐洛阳城遗址西边，北起滨河南路，南抵伊洛路，承载着现代生活的车水马龙，也凝结着跨越千年的城市记忆。

　　从南北朝晚期到隋代，宇文恺在人间走了短短数十载，完成了从世家子弟到建筑大师的蜕变，创造了无数建筑学奇迹。宇文恺街穿越古今，具象化了天才之路。

　　将门之后，才干非凡

　　宇文恺是贵族子弟，生于公元555年。他的父亲宇文贵乃北朝名将，屡立战功，深受朝廷倚重。从北魏、西魏至北周，几番改朝换代，皇帝换了几茬，宇文家族岿然不动。

　　得父辈功勋荫庇，宇文恺3岁就封了爵，成年后顺利入仕。

　　自北魏孝文帝迁都洛阳，大力推行汉化政策以来，北方各民族大融合，鲜卑人学汉文，说汉语，穿汉服，蔚然成风。宇文恺虽出身于鲜卑武将世家，却不好骑射，只喜读书。据《隋书》记载，他精通文史经略，“多伎艺”，与其他纨绔子弟很不一样。

　　公元581年，北周权臣杨坚自立为帝，建立隋朝，为免后患，对北周皇族宇文氏举起了屠刀。宇文恺虽非皇族，也被押赴刑场。好在隋文帝杨坚惜才，法外开恩，赦免了宇文恺，还让他负责营建宗庙、仁寿宫等皇家建筑。

　　隋初定都长安。因城池残破，开皇二年(公元582年)，杨坚命左仆射高颎担任总监，牵头营建大兴城(唐长安城前身)。实际上，担任副监的宇文恺才是真正的“操盘手”，大兴城的规划布局都是他的手笔。

　　大兴城圆满竣工，超乎预期，不仅得到了杨坚的赞许，也让杨坚的儿子杨广注意到了宇文恺的非凡才干。

　　杨坚驾崩后，杨广登基，决意迁都洛阳。《隋书》里说，大业元年(公元605年)，隋炀帝杨广“诏尚书令杨素、纳言杨达、将作大匠宇文恺营建东京”。工程总指挥名义上是老臣杨素，但负责东京(后称东都)设计规划及具体事务的其实是宇文恺。

　　伴君如伴虎。宇文恺昔日遭逢政变，劫后余生，心有余悸。他知道隋炀帝喜欢奢华，便投其所好，融合历代宫殿法式之精髓，将洛阳城设计得极为宏大壮丽。

　　唐代李吉甫在《元和郡县图志》中记载：“其(洛阳)宫室台殿，皆宇文恺所创也。恺巧思绝伦，因此制造颇穷奢丽，前代都邑莫之比焉。”隋炀帝很满意，新都刚竣工，便率领百官迁都洛阳。

