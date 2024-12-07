洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
本周五，洛阳女排将迎战商丘队
来源: 洛阳网 2025.10.14 08:34
　　一球一赛场，一城一故乡。12日，2025年河南省女子排球城市联赛第二阶段(洛阳赛区)精彩首秀，火爆的赛场、精彩的唐风演艺，让观众回味无穷。本周五(10月17日)，洛阳女排将继续坐镇洛阳体育中心体育馆，迎战商丘队，欢迎广大市民和排球爱好者到场观战。

　　豫排联赛第二阶段共举行14轮比赛，其中洛阳赛区举办7个主场比赛，继首个主场完胜开封队之后，洛阳女排将分别迎战商丘队、郑州队、平顶山队、航空港队、新乡队和周口队。

　　具体比赛时间

　　10月17日 19：30 洛阳队vs商丘队

　　11月28日 19：30 洛阳队vs郑州队

　　12月5日 19：30 洛阳队vs平顶山队

　　12月7日 16：00 洛阳队vs航空港队

　　12月12日 19：30 洛阳队vs新乡队

　　12月14日 16：00 洛阳队vs周口队

　　>>相关链接

　　看完比赛游洛阳

　　记者从赛事主办方获悉，赛事举办期间，洛阳文旅还推出10条精品旅游线路，欢迎海内外宾朋来洛游玩。

　　>线路一：神都穿越之旅

　　洛邑古城—丽景门—应天门—明堂天堂—九洲池

　　>线路二：夜探中轴线之旅

　　龙门石窟—定鼎门—天街—天枢(洛阳博物馆)—应天门—明堂天堂—九洲池

　　>线路三：华夏文明探源之旅

　　二里头夏都遗址博物馆—隋唐大运河文化博物馆—古墓博物馆—应天门—天子驾六博物馆—洛阳博物馆—定鼎门

　　>线路四：黄河文化体验之旅

　　沿黄生态廊道—小浪底—龙潭大峡谷—荆紫仙山—青要山—黛眉山

　　>线路五：伏牛山水康养之旅

　　陆浑湖—白云山—老君山—鸡冠洞—重渡沟—栾川竹海野生动物园

　　>线路六：千年运河怀古之旅

　　定鼎门—隋唐大运河文化博物馆—含嘉仓—回洛仓—应天门—明堂天堂—九洲池

　　>线路七：名人古迹寻踪之旅

　　玄奘故里—范仲淹墓—龙门石窟(白居易)—关林(关羽)—邵雍祠堂—二程故里—王铎故居

　　>线路八：河洛民情风俗之旅

　　洛阳民俗博物馆—倒盏村—龙凤山—魏坡·新序

　　>线路九：峥嵘岁月工业之旅

　　中国一拖东方红工业游景区—中信焦裕禄事迹展览馆—洛阳有生工矿游景区—天心文化产业园—天心·校场里—“5G+XR”元宇宙产业园

　　>线路十：烟火人间品味之旅

　　西工小街—老城十字街—洛城中街—广州市场步行街—龙祥商业街

　　(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)
        "医疗接力"再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
