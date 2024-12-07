本周五，洛阳女排将迎战商丘队

一球一赛场，一城一故乡。12日，2025年河南省女子排球城市联赛第二阶段(洛阳赛区)精彩首秀，火爆的赛场、精彩的唐风演艺，让观众回味无穷。本周五(10月17日)，洛阳女排将继续坐镇洛阳体育中心体育馆，迎战商丘队，欢迎广大市民和排球爱好者到场观战。

豫排联赛第二阶段共举行14轮比赛，其中洛阳赛区举办7个主场比赛，继首个主场完胜开封队之后，洛阳女排将分别迎战商丘队、郑州队、平顶山队、航空港队、新乡队和周口队。

具体比赛时间

10月17日 19：30 洛阳队vs商丘队

11月28日 19：30 洛阳队vs郑州队

12月5日 19：30 洛阳队vs平顶山队

12月7日 16：00 洛阳队vs航空港队

12月12日 19：30 洛阳队vs新乡队

12月14日 16：00 洛阳队vs周口队

>>相关链接

看完比赛游洛阳

记者从赛事主办方获悉，赛事举办期间，洛阳文旅还推出10条精品旅游线路，欢迎海内外宾朋来洛游玩。

>线路一：神都穿越之旅

洛邑古城—丽景门—应天门—明堂天堂—九洲池

>线路二：夜探中轴线之旅

龙门石窟—定鼎门—天街—天枢(洛阳博物馆)—应天门—明堂天堂—九洲池

>线路三：华夏文明探源之旅

二里头夏都遗址博物馆—隋唐大运河文化博物馆—古墓博物馆—应天门—天子驾六博物馆—洛阳博物馆—定鼎门

>线路四：黄河文化体验之旅

沿黄生态廊道—小浪底—龙潭大峡谷—荆紫仙山—青要山—黛眉山

>线路五：伏牛山水康养之旅

陆浑湖—白云山—老君山—鸡冠洞—重渡沟—栾川竹海野生动物园

>线路六：千年运河怀古之旅

定鼎门—隋唐大运河文化博物馆—含嘉仓—回洛仓—应天门—明堂天堂—九洲池

>线路七：名人古迹寻踪之旅

玄奘故里—范仲淹墓—龙门石窟(白居易)—关林(关羽)—邵雍祠堂—二程故里—王铎故居

>线路八：河洛民情风俗之旅

洛阳民俗博物馆—倒盏村—龙凤山—魏坡·新序

>线路九：峥嵘岁月工业之旅

中国一拖东方红工业游景区—中信焦裕禄事迹展览馆—洛阳有生工矿游景区—天心文化产业园—天心·校场里—“5G+XR”元宇宙产业园

>线路十：烟火人间品味之旅

西工小街—老城十字街—洛城中街—广州市场步行街—龙祥商业街

(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)