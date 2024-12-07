10名员额法官、员额检察官现场接受市人大常委会评议询问

“全年执行案件有多少未能执行到位？症结何在？”“面对法律规定不明确的新类型案件，该如何精准处置？”日前，市人大常委会召开员额法官、员额检察官履职评议专题询问会议，聚焦前期案件评议发现问题，对10名员额法官、员额检察官进行提问。

“全年执行案件有多少未能执行到位？症结何在？”“面对法律规定不明确的新类型案件，该如何精准处置？”日前，市人大常委会召开员额法官、员额检察官履职评议专题询问会议，聚焦前期案件评议发现问题，对10名员额法官、员额检察官进行提问。

监督“一府一委两院”的工作，是宪法和法律赋予人大的重要职责，司法监督是人大监督的重要组成部分。近年来，市人大常委会高度重视司法监督工作，先后出台一系列办法、决定、举措，为司法监督工作明确“任务书”、划定“路线图”，建立了从评议办法制定、代表参与、问题反馈到整改跟踪的全链条监督体系，推动市县人大联动、代表流动工作站深入基层、“两官”履职评议与满意度测评等多维度覆盖，聚焦“一案一评议”“一人一档案”，围绕已办结案件和履职表现实施靶向监督，以系统化、立体化、精准化监督，筑牢司法公正防线。

今年6月至7月，市人大常委会组织市、县两级人大代表，聚焦全市100件已办结案件开展评议，“靶向”发力，精准查找问题所在。此次开展的“两官”履职评议专题询问，邀请市人大常委会组成人员、部分县(区)人大代表、法律专家等多方参与，将人大司法监督工作推向新高度。

询问现场，一个个聚焦民生所盼的问题“热辣滚烫”，员额法官、员额检察官坦诚面对缺陷和不足，一一剖析根源、解释对策，人大监督对司法工作的促进支持作用愈加“具象化”。

——卷宗质量是案件质量体现的重要组成部分，如何提高卷宗质量？

面对相关提问，员额法官纷纷表示，材料齐全是保证卷宗质量的核心要求。下一步，将以卷宗中心建设为抓手，大力推行无纸化办公，从立案到执行，涵盖案件全过程。同时，对每一份卷宗实行全流程跟踪管理，通过高频次抽检排除隐患，以卷宗质效提升推动整体工作再上新台阶。

——一般案件通常采取哪些执行措施维护当事人合法执行权益？

员额法官代表表示，我市法院执行工作严格按照民事诉讼法和相关司法解释规定，坚持采取措施早、方式全、稳推进的原则，在查封、扣押、冻结等法定措施基础上，积极采取失信、限高、司法拘留等辅助性措施，更加详尽落实财产查控，提前采取保全措施，依法依规推进执行工作。

——检察工作如何提升刑事抗诉案件办理质量？在新类型案件法律规定不明确时，检察机关如何处理？

员额检察官代表表示，在刑事抗诉案件中，必须以“精准”为导向，以维护司法公正为根本出发点，勇于纠正审判偏差，找准抗点精准发力，构建严密的证据体系，善于运用类案检索，提升抗诉质量，与审判机关共筑司法公正坚强防线。

面对新形势下新类型案件层出不穷的严峻挑战，检察机关要始终保持开放心态，秉持客观公正的立场，开展穿透性审查，破除新类型犯罪行为的“障眼法”，直达犯罪行为内核，用客观证据锁定犯罪本质，以事实逻辑把握犯罪行为背后的法律关系，精准认定、有力打击新类型犯罪行为。

“司法是守护公平正义的最后一道防线，市人大常委会正以扎实有力的行动为这道防线固本强基。”市人大常委会有关负责同志表示，下一步，将持续活用案件评议、“两官”评议监督成果，以紧盯问题不放松的决心，为群众筑牢“每一起案件都公正”的信心，为城市涵养更加清朗、更可信赖的司法环境。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 梁火砺）