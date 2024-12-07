45名文艺志愿者将赴洛阳乡村支教

记者近日从市文联获悉，我省近日部署2025年下半年“快乐成长”文艺助力新时代文明实践行动，共派遣45名文艺志愿者到我市开展文艺支教。

此次行动由省文明办、省教育厅、省文联联合组织实施。我市汝阳县、新安县、宜阳县、洛宁县、伊川县等5个县的30所乡村学校被列为行动实施地，将接受为期3个月的文艺支教服务。

支教期间，文艺志愿者将深入教学一线，承担音乐、美术、书法、体育等课程的教学任务，并协助学校开展文艺文化活动、培训本地教师，丰富乡村学生的文化生活，让艺术的种子在孩子们心中生根发芽。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 朱潇潇)