洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

河南科技大学驻村第一书记郭韬：手绘6张地图 心装4件大事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.14 08:24
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
郭韬(右)与温国栋查看红薯长势

　　开栏语

　　在乡村振兴的广阔舞台上，活跃着一群驻村第一书记。他们用脚步丈量民情，用汗水浇灌希望。今起开设《驻村足迹》栏目，我们将循着驻村第一书记的足迹，走进田间地头、农家院落，聆听动人故事，记录他们扎根基层的奋斗身影，讲述他们服务乡亲的感人故事，树立榜样，汇聚起推进乡村全面振兴的磅礴力量。敬请关注。

　　金秋十月，红薯喜获丰收。在连绵秋雨中，郭韬时常望向村口的红薯地，心中牵挂不已。

　　“咱村第一年种植红薯新品种，今年的收益直接影响村民第二年的种植积极性。”郭韬说。

　　郭韬是河南科技大学驻汝阳县小店镇秦洼村第一书记，今年2月他和该校驻村队员温国栋一起来到秦洼村。

　　产业薄弱、集体经济收入低、村民增收渠道少……初到秦洼村，问题诸多，亟待破局。驻村首月，郭韬就带着驻村队员开展了一场覆盖全村的基础调查。“家里几口人？主要收入靠啥？种地有啥难处？对村子发展有啥盼头？”问到关键处，才能真正问出村民的需求。

　　借此机会，郭韬和驻村队员走进秦洼村田间地头，深入村民家中，摸村情、摸民情，手绘出6张村情地图。

　　打开每张地图，上面详细标注着每家房屋位置、道路、公共设施等，脱贫户等需要格外关注的人群均有明显标注。“有了这些地图，村民情况了然于胸，走访入户心里也更踏实了。”郭韬笑着说。

　　调查问卷被一一收齐。村民最强烈的呼声集中在修路、引水、找产业、学技能上。拿着调查问卷结果，郭韬陷入沉思：这4件事是村民心中的大事，就是驻村工作的重中之重。

　　修路，是困扰秦洼村已久的问题。进村主路道路狭窄，错车困难，自然村之间的环线路年久失修、坑洼难行。对进村主路，郭韬带领村民上阵，清除杂草树木、平整拓宽路基，累计修缮1.3公里，让路面变得更宽阔，行车更安全。对自然村之间的环线路，郭韬积极争取上级资金支持，获批帮扶资金约200万元，按四级公路标准铺设沥青，路况焕然一新。

　　引水，也是秦洼村一大难题。秦洼村用水靠从其他村庄引入，路线长，管道难免出问题。郭韬一方面及时组织抢修漏水点，保障日常供水；另一方面积极对接上级部门，争取从根本上解决问题。“明年前坪水库灌区建好，就可以直接引水到村里了，到时候村民再也不用担心用水问题了。”郭韬笑着说。

　　再说到产业，秦洼村有种植红薯的传统，可村民种植的多为低效益淀粉薯，收入不高。依托河南科技大学资源，郭韬积极引入“外脑”，特邀校内知名薯类专家侯文邦教授及其团队入村，为秦洼村红薯量身定制种植与销售规划。在多方努力下，今年秦洼村红薯种植面积实现跨越式增长，从去年的约700亩增至今年的1300余亩，品种从传统淀粉薯转向市场前景好、价格高的优质商品薯，红薯有望成为村民增收的“金疙瘩”。

　　针对技能培训问题，郭韬多方对接，组织村民参加面点、美容美发等培训，目前已惠及村民30余人次。

　　夏去秋来，郭韬驻村已有半年多时光，秦洼村的面貌正悄然蜕变。郭韬手中的6张村情地图虽已略显破旧，但这4件大事有了起色，让他觉得一切付出都是值得的。

　　“乡村振兴非一日之功，每一步扎实的脚印，每一次用心的付出，如涓涓细流，终将汇入秦洼奔向美好生活的壮阔江河。”郭韬说。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 孔祥聪 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 晴天“冒了个泡”！洛阳最新一波...
  • 中国百强！洛阳这家企业绿色发展...
  • 洛阳多个小区今冬计划供暖
  • 成功配套！我国重大科技基础设施...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 瀍河区铜驼暮雨街区：打造滨水开...
  • 张玉杰主持召开全市大气污染防治...
  • 老城区五贤街提升改造项目靓姿显现
  • 祝贺！洛阳1个集体、3名个人获全...
  • 【洛阳·早安】一步一个脚印 时间...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605