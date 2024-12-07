河南科技大学驻村第一书记郭韬：手绘6张地图 心装4件大事

金秋十月，红薯喜获丰收。在连绵秋雨中，郭韬时常望向村口的红薯地，心中牵挂不已。

郭韬(右)与温国栋查看红薯长势

开栏语

在乡村振兴的广阔舞台上，活跃着一群驻村第一书记。他们用脚步丈量民情，用汗水浇灌希望。今起开设《驻村足迹》栏目，我们将循着驻村第一书记的足迹，走进田间地头、农家院落，聆听动人故事，记录他们扎根基层的奋斗身影，讲述他们服务乡亲的感人故事，树立榜样，汇聚起推进乡村全面振兴的磅礴力量。敬请关注。

金秋十月，红薯喜获丰收。在连绵秋雨中，郭韬时常望向村口的红薯地，心中牵挂不已。

“咱村第一年种植红薯新品种，今年的收益直接影响村民第二年的种植积极性。”郭韬说。

郭韬是河南科技大学驻汝阳县小店镇秦洼村第一书记，今年2月他和该校驻村队员温国栋一起来到秦洼村。

产业薄弱、集体经济收入低、村民增收渠道少……初到秦洼村，问题诸多，亟待破局。驻村首月，郭韬就带着驻村队员开展了一场覆盖全村的基础调查。“家里几口人？主要收入靠啥？种地有啥难处？对村子发展有啥盼头？”问到关键处，才能真正问出村民的需求。

借此机会，郭韬和驻村队员走进秦洼村田间地头，深入村民家中，摸村情、摸民情，手绘出6张村情地图。

打开每张地图，上面详细标注着每家房屋位置、道路、公共设施等，脱贫户等需要格外关注的人群均有明显标注。“有了这些地图，村民情况了然于胸，走访入户心里也更踏实了。”郭韬笑着说。

调查问卷被一一收齐。村民最强烈的呼声集中在修路、引水、找产业、学技能上。拿着调查问卷结果，郭韬陷入沉思：这4件事是村民心中的大事，就是驻村工作的重中之重。

修路，是困扰秦洼村已久的问题。进村主路道路狭窄，错车困难，自然村之间的环线路年久失修、坑洼难行。对进村主路，郭韬带领村民上阵，清除杂草树木、平整拓宽路基，累计修缮1.3公里，让路面变得更宽阔，行车更安全。对自然村之间的环线路，郭韬积极争取上级资金支持，获批帮扶资金约200万元，按四级公路标准铺设沥青，路况焕然一新。

引水，也是秦洼村一大难题。秦洼村用水靠从其他村庄引入，路线长，管道难免出问题。郭韬一方面及时组织抢修漏水点，保障日常供水；另一方面积极对接上级部门，争取从根本上解决问题。“明年前坪水库灌区建好，就可以直接引水到村里了，到时候村民再也不用担心用水问题了。”郭韬笑着说。

再说到产业，秦洼村有种植红薯的传统，可村民种植的多为低效益淀粉薯，收入不高。依托河南科技大学资源，郭韬积极引入“外脑”，特邀校内知名薯类专家侯文邦教授及其团队入村，为秦洼村红薯量身定制种植与销售规划。在多方努力下，今年秦洼村红薯种植面积实现跨越式增长，从去年的约700亩增至今年的1300余亩，品种从传统淀粉薯转向市场前景好、价格高的优质商品薯，红薯有望成为村民增收的“金疙瘩”。

针对技能培训问题，郭韬多方对接，组织村民参加面点、美容美发等培训，目前已惠及村民30余人次。

夏去秋来，郭韬驻村已有半年多时光，秦洼村的面貌正悄然蜕变。郭韬手中的6张村情地图虽已略显破旧，但这4件大事有了起色，让他觉得一切付出都是值得的。

“乡村振兴非一日之功，每一步扎实的脚印，每一次用心的付出，如涓涓细流，终将汇入秦洼奔向美好生活的壮阔江河。”郭韬说。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 孔祥聪 文/图）