洛阳市委常委会召开会议

市委常委会召开会议

江凌主持 张玉杰出席 孙延文列席

13日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究省委书记刘宁来洛调研指示要求贯彻落实工作，对扎实推进乡村全面振兴、平安建设、激励党员干部在基层治理中担当作为等工作提出要求。

市委书记江凌主持会议，张玉杰出席会议，孙延文列席会议。

会议指出，要认真学习领会习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话精神，深刻把握“十五五”时期经济社会发展的重大原则，对标对表党中央要求，科学编制洛阳“十五五”发展规划，更好引领推动现代化洛阳建设。要认真学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第二十二次集体学习时的重要讲话精神，系统推进我国宗教中国化，积极引导宗教与社会主义社会相适应，推动我国宗教同中华优秀传统文化相融合，激发宗教界主动作为、自我变革，提高宗教工作法治化水平，不断巩固发展宗教和顺、民族和睦、社会和谐良好局面。要认真学习贯彻习近平总书记对党校(行政学院)工作作出的重要指示，坚持党校姓党，牢记党校初心，坚持从严治校、质量立校，聚焦基本培训深化教学改革，充分发挥智库作用，更好为党育才、为党献策。

会议深入贯彻落实习近平总书记在考察河南时关于推进乡村全面振兴的重要指示精神，传达省有关会议要求，研究全市推进乡村全面振兴工作。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真落实党中央和省委部署要求，对标基本实现农业农村现代化目标，科学编制全市“十五五”乡村振兴规划，有力有效推进乡村全面振兴。要多措并举降低农业经营风险，逐步把具备条件的永久基本农田全部建成旱涝保收的高标准农田，进一步完善农业保险政策，为乡村产业发展提供坚实保障。要连片分批提升农村人居环境，科学划分片区组团，合理确定建设时序，推进农村厕所革命与供排水一体化有机衔接，加快建设宜居宜业和美乡村。要健全乡村治理体系，坚持党建引领，用好乡里中心和村民自治组织，更好地凝聚服务群众。

会议传达学习了省委书记刘宁来洛调研指示精神，研究贯彻落实意见。会议指出，刘宁书记来洛调研检查节日期间安全生产、社会治安等工作，对做好经济社会发展工作提出明确要求，充分体现了省委省政府对洛阳发展的关心和期望。要把省委省政府的重视支持转化为进一步做好工作的动力，聚焦“两高四着力”，扎实做好四季度经济工作，更好统筹发展和安全，持续抓好重点项目建设、助企服务、促消费、生态环境保护、安全生产、风险防范、秋收冬种等工作，为全省发展大局多作贡献。

会议研究了全市平安建设工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于平安中国建设的重要论述，认真落实省委关于平安建设的新部署新要求，把防范政治风险摆在更加突出的位置，切实加强信访稳定、社区治理、安全隐患排查整治等基础工作，持续抓好政法队伍建设，为现代化洛阳建设提供安全稳定的社会环境。

会议审议了《关于进一步激励党员干部在基层治理中担当作为的若干措施》。

会议还研究了其他事项。

市委常委祁建峰、张敬华、潘开名、韩治群、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)