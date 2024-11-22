祝贺！洛阳1个集体、3名个人获全国表彰

日前，中国关工委、中央精神文明建设办公室联合表彰了599个“全国关心下一代工作先进集体”和1397名“全国关心下一代工作先进工作者”。洛阳1个集体、3名个人获表彰。

其中，洛阳市关工委获评“全国关心下一代工作先进集体”。近年来，洛阳市关工委坚持围绕中心、服务大局，以立德树人为根本任务，充分发挥“五老”作用，为广大青少年办实事、做好事、解难事，在青少年思想道德教育、法治宣传、关爱帮扶、家风家教、心理健康咨询等方面发挥了重要作用，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出了贡献。

此外，伊川县关工委执行主任张孝先、西工区关工委执行主任牛留建、洛龙区关工委执行主任李长富立足岗位，充分发扬忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献的“五老”精神，持续关心关爱青少年群体，被表彰为“全国关心下一代工作先进个人”。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）