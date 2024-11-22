13日，我市召开大气污染防治攻坚调度会，全面落实省委、市委部署要求，深入分析当前空气质量状况，细致查找工作短板弱项，安排部署下步重点任务。市长张玉杰主持并讲话。 科学研判精准施策尽锐出战

张玉杰主持召开全市大气污染防治攻坚调度会 13日，我市召开大气污染防治攻坚调度会，全面落实省委、市委部署要求，深入分析当前空气质量状况，细致查找工作短板弱项，安排部署下步重点任务。市长张玉杰主持并讲话。 按照市委市政府部署，我市聚焦秋冬季大气污染物源头成因、传播特点，扎实推进煤电减排、产能转移退出、交通运输减排、新能源车推广、扬尘治理提升、餐饮油烟治理等十大专项行动，强化多污染物协同控制和区域协同治理，推动全市大气污染防治攻坚取得初步成效。 会议指出，大气污染防治是推进生态文明建设的重要任务，事关民生福祉和发展全局。要坚决扛牢生态环境保护政治责任，清醒认识到我市大气污染防治面临的严峻形势，进一步增强工作使命感、紧迫感和主动性，采取超常规举措和力度，科学研判、精准施策、尽锐出战，以铁心、铁面、铁腕打好攻坚战、打赢翻身仗。要紧盯年度目标任务，聚焦重点行业、重点领域、重点时段，全面落实差异化管控措施，着力攻坚工业源、移动源、扬尘源等主要污染源治理，重点抓好工业企业减排、工地扬尘管控、餐饮油烟治理等工作，切实做到以时保日、以日保月、以月保年。要强化科学精准治污，坚持用数据指标说话，聚焦突出问题，运用网格化监测、数字化溯源技术，分析查找短板不足，加强预警响应，强化区域联动，深化治本攻坚，推动生态环境质量明显改善、全面改善、持续改善。要拧紧责任链条，坚持党政同责、齐抓共管、失职追责，强化督导检查，严格奖惩问责，广泛宣传引导，健全举报奖励机制，营造全社会共同参与大气污染防治的浓厚氛围。 会议通报了我市环境空气质量提升进位“十大专项行动”任务推进情况、9月份环境空气质量及生态补偿情况。 李新红、王太钢、楚国剑等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)