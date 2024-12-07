洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
成功配套！我国重大科技基础设施建设再添“洛阳动力”
　　13日，洛报融媒记者从洛阳轴承集团股份有限公司获悉，该企业研制的关键指向轴承于近日顺利通过验收。该批轴承将配套国家重点天文工程新疆南山站18米VLBI天线系统，为我国重大科技基础设施建设提供“洛阳智造”解决方案。

　　VLBI(Very Long Baseline Interferometry)，即甚长基线干涉测量技术，可通过复杂的数据处理，将分布在不同地方的射电望远镜接收信号综合起来，构成一张分辨率超高的综合观测网。

　　洛轴产品此次配套的新疆南山站18米VLBI天线系统，是我国重点布局的天文基础设施，肩负着X/Ka频段射电星表构建，可用于高时间分辨率地球定向参数(EOP)监测等任务。其观测数据将为我国深空探测、天体物理研究、空间环境预警等领域提供核心支撑，对提升我国在天文与空间科学领域的国际话语权具有重要意义。

　　关键指向轴承作为该系统的“核心关节”，其质量直接决定望远镜能否实现精准测量。为满足高精度、轻量化设计，洛轴研发团队以工程需求为导向，反复优化结构设计、创新特种加工工艺，攻克了多性能协同的技术瓶颈，确保轴承整体性能达到国际先进水平。

　　在产品验收过程中，专家组通过技术方案论证、生产工艺核查、现场性能测试等多维度评估，对轴承质量进行全面“把关”。现场测试数据显示，洛轴研制的两个型号轴承各项指标均满足测试大纲要求，其中俯仰轴承的重复跳动误差更是控制在0.001毫米以内，远优于0.005毫米技术要求，刷新国内同类型产品精度纪录，充分验证了我国在特大型精密轴承领域的自主研发实力。

　　聚焦射电望远镜这一尖端科研装备代表，洛轴近年不断深耕技术创新，已具备研制射电望远镜全系列轴承技术能力，陆续为“中国天眼”FAST、国际大科学工程SKA、长白山40米口径射电望远镜等重大装备提供馈源舱用轴承、方位轴承、俯仰轴承等多种产品，在该领域综合实力位居国内第一。

　　“该系列产品的验收成功，不仅再次填补了我国高端天文装备关键部件国产化的技术空白，验证了洛轴在特大型精密轴承领域的自主研发实力，还为我国重大科技装备‘自主可控’提供了关键支撑，也为高端装备制造业向高精尖升级注入新动能，彰显了‘洛轴智造’在精密制造领域的硬核实力。”洛轴技术中心特种精密轴承研究所所长周琳表示。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯 文/图)
    七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
        近日，洛阳市第一人民医院(中州院区)成功救治一名因昏迷入院的七旬老人。医生抽丝剥茧揪出发病根源——颅咽...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
