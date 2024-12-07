洛阳医生梁华杰获“王正国创伤医学奖”

喜报！第六届“王正国创伤医学奖”获奖者名单公布，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区急诊科主任梁华杰榜上有名。 喜报！ 第六届“王正国创伤医学奖” 获奖者名单公布 北京中医药大学东直门医院 洛阳医院伊滨院区 急诊科主任梁华杰 榜上有名 梁华杰，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区急诊科主任。担任中国县级医院急诊联盟副秘书长、中国医药教育协会县域医共体急救工作委员会常务委员兼副秘书长等多项职务，是新安县第八、十二批科技拔尖人才。获专利三项，获“宝藏科主任”荣誉称号。 从基层医院急诊开始做创伤，在简陋、艰苦的条件下，为患者展示从不抱怨环境急诊人的奋斗故事，受邀到全国急诊年会和多省市邀请现身说法为基层急诊发展的出路。负责中国县级医院急诊联盟联络、宣传，挖掘各省市急诊新秀壮大联盟队伍，共同推动国内基层急诊创伤工作。