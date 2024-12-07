晴天“冒了个泡”！洛阳最新一波降温天气又来了

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市仍多阴雨天气。周后期受较强冷空气影响，风力加大，气温明显下降。 刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市仍多阴雨天气。周后期受较强冷空气影响，风力加大，气温明显下降。 具体预报： 今天夜里：多云间晴天，局部地区有雾。 10月14日(周二)：多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，局部地区有中雨，气温11℃～21℃。 10月15日(周三)：小雨停止转多云，气温13℃～20℃。 10月16日(周四)：多云到阴天转中雨，局部地区有大雨，气温13℃～20℃。 10月17日(周五)：小到中雨转阴天，偏北风4级左右，气温14℃～18℃。 10月18日(周六)：阴天间多云，东北风4级左右，气温12℃～16℃。 10月19日(周日)：阴天转小雨，气温8℃～13℃。 10月20日(周一)：小雨转阴天，气温9℃～11℃。⑥