晴天“冒了个泡”！洛阳最新一波降温天气又来了

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市仍多阴雨天气。周后期受较强冷空气影响，风力加大，气温明显下降。
刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市仍多阴雨天气。周后期受较强冷空气影响，风力加大，气温明显下降。
刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市仍多阴雨天气。周后期受较强冷空气影响，风力加大，气温明显下降。
具体预报：
今天夜里：多云间晴天，局部地区有雾。
10月14日(周二)：多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，局部地区有中雨，气温11℃～21℃。
10月15日(周三)：小雨停止转多云，气温13℃～20℃。
10月16日(周四)：多云到阴天转中雨，局部地区有大雨，气温13℃～20℃。
10月17日(周五)：小到中雨转阴天，偏北风4级左右，气温14℃～18℃。
10月18日(周六)：阴天间多云，东北风4级左右，气温12℃～16℃。
10月19日(周日)：阴天转小雨，气温8℃～13℃。
10月20日(周一)：小雨转阴天，气温9℃～11℃。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605