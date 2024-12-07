14日下午，来洛阳博物馆南广场学习防灾减灾知识

10月13日是第36个国际减灾日。14日下午，洛阳市将在洛阳博物馆南广场举办国际减灾日集中宣传活动。

今年国际减灾日主题为“投资韧性建设，提升防灾减灾能力”。本次活动将通过设置咨询展台、悬挂宣传横幅、发放科普手册等形式，宣传防灾减灾方针政策、法律法规，普及地震、洪涝、火灾等灾害防范及避险逃生技能，集中展示应急救援无人机、防震避险装备等各类应急物资与专业设备，进行心肺复苏、创伤包扎等现场演示，群众还可参与趣味答题、互动问答，学习应急救援技能。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)