洛阳市第二期市直机关青年干部蹲点调研活动启动
来源: 洛阳网 2025.10.13 15:51
　　13日，洛阳市第二期市直机关青年干部“走基层·练本领·促发展”蹲点调研实践活动启动。来自市直有关单位的30余名青年干部将围绕产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅文创等主题，开展为期4天的一线蹲点调研。

　　基层是实践的原野，蕴藏着解决问题的“金钥匙”。本次活动由洛阳市委直属机关工委联合洛阳市委组织部、洛阳市委政研室共同组织，旨在引导青年干部聚焦“两高四着力”目标，在深入基层中贴近大局、回应关切、锤炼作风，真正实现壮筋骨、长才干。

　　任务表上，一系列紧贴现实的课题清晰明确：“中小企业数字化转型路径与痛点破解策略”“基于文脉传承与功能创新的老旧厂房活化利用研究”“发展乡村特色产业带动集体增收农民致富的做法启示”……青年干部将结合岗位职责，按照“深、实、细、准、效”的要求，深入一线摸实情、找症结、寻对策，力求形成一批具有实践价值的调研成果，为现代化洛阳建设提供决策参考。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 王梦)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
