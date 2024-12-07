中国百强！洛阳这家企业绿色发展再获殊荣

日前，2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践百强榜单公布。洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次获得Wind ESG“AAA”评级，荣登百强榜单之列，标志着企业绿色发展、社会责任和可持续发展能力再获业界认可。

ESG指的是环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)三个方面的绩效评估，是一种关注企业环境、社会和治理绩效的投资理念和企业评价标准，也是企业发展和投资决策的重要考量因素。其中，Wind ESG评级体系是资本市场评估企业可持续发展表现的重要工具，其每年发布“ESG最佳实践100强”榜单，旨在甄选出各行业的ESG表现佼佼者，为投资者提供更全面的价值标的选择。

去年以来，洛钼集团ESG成绩卓著。在环境领域，洛钼集团铜产品碳排放密度低于全球70%的矿业公司，可再生能源使用占比达36%，循环用水使用占比达81%。在社会领域，企业聚焦教育、医疗健康、经济发展和基础设施领域有的放矢地开展社区投资，去年全球直接经济贡献总和约1910亿元人民币，其中全球社区发展项目投资2.92亿元人民币。

今年以来，洛钼集团ESG绩效频获行业认可。企业MSCI ESG评级连续三年保持AA级，位处全球有色金属行业前11%。同时，洛阳钼业首次登榜《财富》中国2025年ESG影响力榜，亦连续第三年入围标普全球可持续发展年鉴(中国版)。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）