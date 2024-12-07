10月19日起抓拍！洛龙区增设一批交通技术监控设备

近日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，交管部门增设一批交通技术监控设备，现向社会公示监控设备设置地点查处的道路交通违法行为。

近日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，交管部门增设一批交通技术监控设备，现向社会公示监控设备设置地点查处的道路交通违法行为。

洛龙区新增监控

洛阳市公安局交通管理支队勤务二大队在洛龙区增设交通技术监控设备，用于查处违反禁令标志指示、未按规定系安全带、驾车接拨手持电话、不按导向车道行驶、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的、逆向行驶、违反禁止标线指示、不按规定停车的交通违法行为，公示期为7日(2025年10月11日至2025年10月18日)，2025年10月19日起开始抓拍。