洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

10月19日起抓拍！洛龙区增设一批交通技术监控设备
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2025.10.13 13:05
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，交管部门增设一批交通技术监控设备，现向社会公示监控设备设置地点查处的道路交通违法行为。

　　洛龙区新增监控

　　洛阳市公安局交通管理支队勤务二大队在洛龙区增设交通技术监控设备，用于查处违反禁令标志指示、未按规定系安全带、驾车接拨手持电话、不按导向车道行驶、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的、逆向行驶、违反禁止标线指示、不按规定停车的交通违法行为，公示期为7日(2025年10月11日至2025年10月18日)，2025年10月19日起开始抓拍。

[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
    七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽...
    七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
        近日，洛阳市第一人民医院(中州院区)成功救治一名因昏迷入院的七旬老人。医生抽丝剥茧揪出发病根源——颅咽...
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
  • ·耳道内奇痒无比怎么办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 聚焦汽车、零售、餐饮等领域！洛...
  • 江凌调研城市提质重点项目建设和...
  • 覆盖门票、住宿、汉服！11日起，...
  • 洛阳“十四五”城市提质交出亮眼...
  • 故县水库上游水域现漂浮物？洛阳...
  • 洛阳市住房公积金管理中心办公地...
  • 错过再等一年！伊滨区这片粉色花...
  • 即日起，中州东路公交线路恢复原...
  • 10月1日至12月31日购买洛阳中心城...
  • 13日夜里至14日白天，洛阳阴雨天...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605