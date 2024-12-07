洛阳古墓博物馆“砖画青史——洛阳宋金雕砖菁华展”完成提升改造

经过数月提升改造，洛阳古墓博物馆常设展览“砖画青史——洛阳宋金雕砖菁华展”近日正式对外开放，为观众打开了一扇更好理解宋金时期洛阳地区社会人文面貌的窗口。

展览现场(馆方供图)

提升改造后的展览以“砖画青史”为主题，系统展出160余块宋金时期雕砖文物，并首次复原展示一座宋金墓葬的局部结构。展区通过空间布局的优化、灯光系统的升级与高清展板的配合，营造出“入墓如入画”的沉浸式观展场景，使观众在欣赏文物的同时，获得身临其境的体验。

在内容策划上，展览围绕“永为供养”“大善至孝”“美好祈愿”三大单元构建完整叙事体系。“永为供养”单元通过雕砖上的宴饮、乐舞等场景，展现宋金时期“事死如事生”的丧葬观念；“大善至孝”单元以23幅孝子故事雕砖为核心，呈现宋代的孝道伦理实践；“美好祈愿”单元则通过仙鹤、瑞兽等纹饰，展示古人祈福迎祥的精神追求。

展品方面，除新安县厥山村宋墓、洛龙区关林庙宋墓、道北史家屯金墓等代表性墓葬出土的精品文物外，还首次展出2023年宜阳县盐镇乡柏社村新发现的宋金墓彩绘雕砖。这些文物色彩明艳、题材丰富，为研究宋金时期民间艺术提供了珍贵实物资料。

展览位于洛阳古墓博物馆负一层砖雕展厅。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 段跃辉 许少华)