宁德时代洛阳基地项目建设指挥部办公室负责人李珂：筑梦“灯塔” 绘就千亿产业新版图
来源: 洛阳网 2025.10.13 08:43
　　我叫李珂，是宁德时代洛阳基地项目建设指挥部办公室的负责人。回望“十四五”，我最为自豪的，就是与团队一道，在洛阳这片热土上，见证了项目从一片黄土到厂房林立再到产能迸发的全过程，为洛阳乃至河南的新能源产业崛起贡献了一份力量。

　　若将新能源汽车产业比作一条巨龙，动力电池便是其强劲的“心脏”。我们倾注心血打造的宁德时代洛阳基地项目，正是要为巨龙注入一颗强大的“洛阳心”。回想2022年9月28日项目正式动土时，眼前还是一片高低落差近18米的土地。但我们创造了“洛阳速度”和“河南效率”——从开始对接到正式签约仅用100天，从签约到开工不到100天。高峰时期，现场近千辆渣土车、上百台挖土机昼夜不息，短时间内完成1700余亩场地的平整，这背后是所有人“一天不耽误，一天不懈怠”的信念。

　　在建设上我们追求卓越。项目从一开始就瞄准行业最高标准，按照“灯塔工厂”和“零碳工厂”的目标进行建设。2024年，项目一期30GWh投产，随后迅速爬坡扩产，目前已满负荷生产；更令人振奋的是，就在今年9月30日，二期项目也顺利投产，为基地新增30GWh的年产能。看到生产线上的电池包能满足整车1000公里续航的需求，我觉得一切付出都是值得的。

　　在攻坚上我们全力以赴。为了抢抓进度，我们曾在多个子项目上启动“白加黑”24小时施工模式。2025年年初，临近春节，施工现场仍有4000余名工人奋战，大家全力冲刺节点目标。与此同时，已投产的项目一期，3000多人各尽其职，不停产、保交付。这种拼搏，为的是项目全部建成后，能直接带动近2万人就业，配套产业集聚再带动就业超2万人，届时将形成2000亿元的新能源产业生态规模。

　　“十四五”时期，中国新能源汽车产业实现了跨越式发展。而该项目也如同一颗新质生产力的种子，在洛阳生根发芽、茁壮成长。截至目前，宁德时代洛阳基地一期、二期均已投产，总产能可达60GWh，并且已吸引20余个配套产业链项目签约落地，产业集群效应日益凸显。

　　展望“十五五”，我们信心满怀。我们将继续推动三期、四期项目快速建设，确保这座全球领先的“灯塔工厂”全面达产见效，持续吸引上下游企业集聚，助力洛阳在新赛道上行稳致远，为中国新能源电池产业高质量发展注入更强劲的“洛阳动力”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
