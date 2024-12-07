洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
城乡居民基本医疗保险进入集中缴费期
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.13 08:37
　　日前，全市2025年城乡居民基本医疗保险集中征缴工作已经开启。市医疗保障局相关负责人介绍，集中缴费期全省统一为今年9月29日至12月31日，医保待遇享受期为2026年1月1日至12月31日。个人缴费标准为每人400元，财政补助标准为700元(较去年提高30元)。

　　缴费人可根据个人需要，自主选择线上缴费或线下缴费。有职工医保个人账户的，自2025年10月16日起，可以通过“河南税务”微信公众号、支付宝、“电子税务局”App中的“职工个人账户代缴居民医保费”模块，为符合政策规定的近亲属缴纳城乡居民基本医疗保险费。

　　需要提醒的是，未进行城乡居民基本医疗保险参保登记的人员，缴费前须凭有效身份证件到当地医保经办机构进行参保登记。缴费时缴费人须认真核对参保地信息，无误后再缴费。按照有关规定，未在集中征缴期缴费的，缴费后享受待遇时将有一定的待遇等待期。

　　>>缴费方式详情

　　线上缴费：

　　●通过“河南税务”微信公众号缴费。微信搜索“河南税务”公众号加关注，点击服务—微服务—社保费缴纳，进入河南税务微信小程序，实名登录后，选择“居民医疗保险缴费”办理缴费。

　　●通过“支付宝”缴费。登录支付宝，搜索“河南税务”，进入河南税务小程序，选择“居民医疗保险缴费”，按照系统提醒完成缴费。

　　●通过“豫事办”缴费。登录支付宝，搜索“豫事办”，点击“社保缴费”，完成认证后，选择业务类型为“居民医疗保险缴费”，按照系统提醒完成缴费。

　　●通过“电子税务局”App缴费。安卓手机应用市场或苹果商城搜索“电子税务局”App下载并登录后，找到“办税”模块“社保业务”中的“城乡居民医疗保险费缴纳”，按照系统提醒操作完成缴费。

　　●通过“全国统一规范电子税务局”缴费。登录电子税务局，选择首页中“热门服务”—“社保费业务”—“费款缴纳”模块中的“城乡居民医疗保险费缴纳”，按照系统提醒操作完成缴费。

　　线下缴费：

　　●大中专学生原则上通过学校集中缴费。

　　●持有效身份证件到各地乡镇(街道办事处)、村(社区)的集中代办点通过河南税务社保费管理客户端办理缴费。

　　●偏好银行缴费的居民也可以持有效身份证件就近到有代收资质的12家商业银行网点(如中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、农村商业银行/农村信用社、中原银行、中国邮政储蓄银行、郑州银行、光大银行、招商银行、中信银行)或通过银联(云闪付、全民付等)办理个人缴费。

　　●还可以持有效身份证件到参保地办税服务厅缴费。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍)
洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍
返回洛阳网首页>>
    		•
