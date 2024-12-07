洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
栾川县纸房村：引进黄蜀葵 种下“致富花”
采收黄蜀葵

　　昨日清晨，栾川县潭头镇纸房村村民袁新让和往常一样，来到自家的黄蜀葵地里，手法娴熟地轻掐花梗。到了上午10点左右，她把刚采下的花送往村里的中药材加工车间，完成称重、登记，这一天的采收工作便告一段落。

　　尽管阴雨连绵，但袁新让脸上始终带着笑容。她心里盘算着：“每10天结一次账，再过几天，就又能拿到钱啦。”

　　黄蜀葵，这个由纸房村企业家袁铁军引进的中药材新品种，去年试种成功后，今年得到进一步推广。“7月到10月正是采收旺季，袁新让等不少村民最近都在地里忙活。”纸房村党支部书记马军成介绍。

　　袁铁军此前一直从事中药材加工行业。在得知一家合作企业需要黄蜀葵后，他便萌生了在家乡试种的想法，希望借此带动乡亲们增收。

　　连袁铁军自己也没想到，仅用一年多时间，这个新品种就推广到了潭头镇多个村庄，种植面积260余亩，带动100余户村民增收。

　　这朵“外来花”能够快速在纸房村落地生根，背后是村企协作的生动实践。

　　面对新品种可能“水土不服”的疑虑，袁铁军选择先小规模试种，再逐步推广。尽管他反复说明种植效益，村里也积极奔走，但从没种过的村民仍不敢轻易“下水”。

　　“大家最担心的是成本、技术和销路，怕钱打了水漂。”马军成向袁铁军提议，“得先帮大家树立信心。”

　　经过深思，袁铁军作了一个大胆的决定：为参与试种的村民垫付种子、地膜、农药和化肥等成本。后续是否收回成本，将视村民实际收益而定。

　　这一招果然奏效，有村民动了心。去年3月，村民杨军成试种1.1亩，在袁铁军等人的技术支持下获得成功。“除去企业垫付的成本，亩均收入超过5900元，这在以前想都不敢想。”杨军成说。

　　实实在在的收益是最好的广告，不仅本村村民踊跃加入，就连外村也纷纷前来“取经”。对大家提出的株距、行距、湿度等问题，袁铁军等人一一耐心解答。

　　尽管村民种植热情高涨，但袁铁军没有盲目扩大规模，而是坚持“订单种植”模式。“今年这260余亩，就是和药企合作确定的规模，这样才能保障大家的收益。”他表示，未来还将根据市场变化，动态调整种植面积。

　　为方便运输，收购的药材需要就地烘干。看到黄蜀葵良好的增收前景，潭头镇出资、纸房村出场地引进黄蜀葵烘干设备，并配套建设晾晒场、道路等设施。

　　“现在方便多了，种植、收购、加工都能就近完成，成本也降了下来。”袁铁军说，“黄蜀葵兼具观赏、药用和经济价值，发展前景非常广阔。”

　　记者采访多名种植户发现，黄蜀葵亩均收益在4000元至5000元，收入可观。在马军成看来，黄蜀葵在当地还属新鲜事物，正好可以错位发展，形成特色优势产业，为村民开辟新的增收渠道。

　　如今在纸房村，黄蜀葵这朵“致富花”正越开越艳。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 袁宇航 文/图）
