抓实新兴领域党的建设 增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.13 08:31
　　11日至昨日，市委常委、组织部部长张敬华到洛宁县、伊川县调研新兴领域党的建设工作。

　　调研中，张敬华先后深入洛阳宁竹药业、洛阳市钢峰工程机械制造有限公司等企业，以及伊川县神鹰救援队、县工商联，详细了解党组织建设、党员管理及作用发挥、党建与发展融合等情况，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。

　　张敬华强调，新兴领域是推动高质量发展、高效能治理的重要力量，要积极探索加强新兴领域党建工作的有效途径，促进新兴领域各类组织和群体健康发展。要建强组织，坚持分类指导，灵活采取单独组建、区域联建、行业统建等方式，不断丰富党建工作的内容载体，确保党的组织应建尽建、建有实效。要做优服务，聚焦新兴领域急难愁盼，建立常态化的诉求收集办理机制，广泛开展典型选树、权益维护、职工关怀等工作，在党建指导、党员发展、紧缺人才引育等方面提供支持，把新兴领域各类组织和群体团结凝聚在党的周围。要服务发展，压实“管业务也要管党建”责任，打造过硬党组织书记和党务工作者队伍，加强党员日常教育管理监督，用好党员与业务骨干“双向培养”机制，推动党建工作与生产经营发展深度融合、互促共进，不断开创新兴领域党建工作新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
        近日，洛阳市第一人民医院(中州院区)成功救治一名因昏迷入院的七旬老人。医生抽丝剥茧揪出发病根源——颅咽...
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
