洛阳举行庆祝少先队建队76周年主题队日活动暨分批入队仪式
2025.10.13
　　11日，我市举行庆祝少先队建队76周年主题队日活动暨分批入队仪式。市委副书记、政法委书记王森出席。

　　在10月13日中国少年先锋队建队纪念日即将到来之际，团市委、市教育局、市少工委在洛阳市实验小学联合举办“强国复兴有我 争当新时代好少年”洛阳市庆祝少先队建队76周年主题队日活动暨分批入队仪式，大力传承红色基因、中华文脉与奋斗精神，教育引导广大少先队员争做爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年。

　　少年儿童是推进强国建设、民族复兴伟业的未来生力军。活动对新入队少先队员们表示祝贺，并发出寄语，希望他们以“强国有我”的担当，争做勤奋学习、勇于创新的“小先锋”；以“复兴有我”的志向，争做品德优良、团结友爱的“小标兵”；以“洛阳有我”的情怀，争做热爱家乡、建设家乡的“小主人”。希望全社会共同关心关爱少年儿童成长，协力建好用好学校“主阵地”、家庭“第一课堂”、社会“大学校”，帮助少年儿童扣好人生第一粒扣子，团结、教育、引领广大少先队员做共产主义事业接班人，为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。

　　在活动现场，全市多所小学的少先队员带来戏曲、乐器、书法等技能及作品展示，并围绕少先队建队76周年主题，带来情景剧、武术、舞蹈等节目展演。随后，活动现场宣布158名新入队少先队员名单，并为新队员代表授红领巾。

　　当天，涧西区、瀍河区、洛龙区红领巾小队分别到洛阳市科技馆、中共洛阳组诞生地纪念馆、洛阳博物馆等地开展红领巾寻访活动。

　　市领导夏磊、王太钢、宗玉红等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源)
