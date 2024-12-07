300余名“铁人”逐梦黄河之畔

昨日，2025洛阳孟津首届黄河铁人三项公开赛暨河南省铁人三项联赛(孟津站)，在孟津区北区湿地公园拉开帷幕，来自全国14个省50多个城市的300余名“铁人”在黄河之畔开启一场考验速度与耐力的极限挑战。

比赛现场

昨日，2025洛阳孟津首届黄河铁人三项公开赛暨河南省铁人三项联赛(孟津站)，在孟津区北区湿地公园拉开帷幕，来自全国14个省50多个城市的300余名“铁人”在黄河之畔开启一场考验速度与耐力的极限挑战。

本次比赛设置游泳、骑行、跑步三个连贯项目，总距离达51.5公里，包括1.5公里游泳赛段、40公里骑行赛段和10公里跑步赛段。

省残联选手组团参赛是此次比赛的一大亮点。为保障特殊选手顺利参赛，主办方提前规划，专门设置无障碍通道与专属辅助服务，安排医护人员全程跟随。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张露露 文/图）