市人大常委会督导检查高中餐食品质

9日至11日，市人大常委会主任李保国以“四不两直”方式深入伊川县、嵩县、洛宁县、宜阳县、偃师区、洛龙区等地高中，对餐食品质进行督导检查。

9日至11日，市人大常委会主任李保国以“四不两直”方式深入伊川县、嵩县、洛宁县、宜阳县、偃师区、洛龙区等地高中，对餐食品质进行督导检查。

学校餐食品质事关学生健康成长和学习质量，是重要的民生工程、民心工程。今年9月，市人大常委会在全市范围内开展了学校餐食品质专项监督检查，及时发现问题并明确整改要求。此次督导检查是对前期工作的“回头看”，重点关注问题整改落实情况。

李保国先后走进9所高中餐厅，实地察看餐食供应种类、质量和价格，详细了解油炸食品等供应频次，与教职工和学生深入交流，了解餐食品质提升及健康教育开展情况，就做好下一步工作提出要求。

李保国强调，要把学校餐食品质摆在重要位置，紧盯食材采购、制作加工等关键环节，压紧压实各方责任，严把质量关、价格关、监督关、廉洁关，切实守护学生“舌尖上的安全”。要持续优化学校餐食营养供给，全面推行带量带价食谱公示制度，注重营养均衡搭配，严控油炸食品等供应频次，精心做好每一顿餐食，确保学生吃得安全、健康、营养。要全面加强学校食育水平，严格落实每学期不少于2个学时的美食教育要求，引导学生树立合理膳食、科学饮食观念，让“吃得好、补大脑、长得高、会思考、精力好、疾病少、学习好”理念深入人心。要充分发挥人大监督职能，紧盯突出问题，强化暗访检查，深化问题整改，持续推动学校餐食品质不断提升，真正把学校餐食打造成师生满意、家长放心的“安全餐”“营养餐”“暖心餐”。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)