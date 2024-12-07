洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
伊滨区杨沟社区：用心呵护一老一小 稳稳托起朝夕美好
来源: 洛阳网 2025.10.13 08:25
　　前院供老人用餐娱乐，后院是幼儿园，楼上还有托育中心，一座院子实现了养老、托幼、托育“一站式”服务，烟火气里满是便利。近日，记者走进伊滨区杨沟社区日间照料中心，温馨、幸福的感觉油然而生。

　　娱乐室的木桌旁，81岁的王来周正和老邻居对坐下棋，棋子落盘声与笑声交织。“以前一个人做饭总剩，现在这儿顿顿热乎饭换着样，还能下棋唠嗑。更省心的是，孙子就在后院上幼儿园，我吃完饭去接他，不用跑远路！”王来周一脸满意地说。

　　前院老人们正享受惬意时光，后院幼儿园的热闹场景已同步上演。一墙之隔的后院，嬉笑声不断。年轻妈妈王莹莹站在院门口目送孩子走进教室。“我们小两口打工忙，以前又要操心老人没人陪，又要愁孩子没人带，现在社区这个‘一站式服务中心’解决了大问题——老人在前院有人照料，孩子在后院上学，我下班过来能一起接，太方便了！”王莹莹说。

　　这样贴心的“一站式”服务，并非偶然，而是社区干部用心谋划的结果。社区党支部书记王跃辉每天清晨都会在中心转一圈，从日间照料中心的饭菜准备，到幼儿园的教学安排，再到托育中心的设施检查，每个环节都不落下。

　　“在去年的居民大会上，‘一老一小’照料难成了大伙最揪心的事。我们当即决定腾出办公用房，建一个‘一站式’的服务点，让居民在家门口就能把老人照护、孩子托管全解决。”王跃辉指着二楼托育中心介绍，社区把党群服务中心二楼近200平方米的办公区改造成托育空间，工作人员集中在隔间办公，“办公挤点没关系，‘一老一小’的需求不能等！”

　　在社区干部的用心保障下，“一站式”服务的温暖在饭点体现得尤为明显。中午时分，83岁的张瑞芝打了一碗软糯的南瓜粥，舀上一勺送入口中：“味道可不赖，这儿的饭都是按我们老人口味做的。”在日间照料中心的墙上，“每周幸福食谱”清晰列出一周七天菜品，从红烧肉到豆腐羹，全是定制营养餐。而在此时后院的幼儿园里，老师们正带着孩子们准备就餐，前院老人与后院孩子的需求，在同一座院子里同步得到满足。

　　这份家门口的温暖并未止步，社区还在为“一老一小”的幸福生活谋划更多。据悉，社区还计划在周末推出“祖孙互动日”，依托现有场地，开展手工课、老故事分享会，让老人与孩子在同一空间里增进感情。

　　“我们想用这座‘一站式’服务小院，把‘一老一小’的民生事办在家门口，暖到百姓心坎上。”王跃辉说。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 贾莎莎 文/图）
        近日，洛阳市第一人民医院(中州院区)成功救治一名因昏迷入院的七旬老人。医生抽丝剥茧揪出发病根源——颅咽...
