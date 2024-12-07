洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

项目攻坚蓄动能——洛阳“十四五”重点项目建设助推发展能级跃升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.13 08:23
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　潮涌河洛，势起中原。

　　深秋时节，河洛大地项目建设一派火热景象。伊滨区宁德时代洛阳基地，昼夜不息的灯火映照出项目建设与产能释放的“双热”景象；黄河之滨，河南炼化百万吨乙烯项目即将全面启动，千亿级绿色石化基地迈出关键步伐；呼南高铁焦济洛平段三大控制性工程同步开工，高铁“十”字枢纽梦想照进现实……

　　进入“十四五”以来，河洛大地处处跃动着项目建设的蓬勃脉搏，一批批具有引领性、支撑性的重大项目加速落地、投产、达效，为现代化洛阳建设注入源源不断的强劲动力。

　　聚焦风口 产业进阶育先机

位于伊滨区的宁德时代洛阳基地三期、四期项目现场施工正酣

　　项目建设是培育新质生产力、实现高质量发展的主抓手。我市坚持以创新引领发展，抢抓产业发展风口，明确“四新一装备”主攻方向，集中资源推动产业迈向中高端。

　　走进宁德时代洛阳基地一期车间，机械臂精准舞动，麒麟电池高效下线。“产品供不应求，生产线24小时连轴转。”现场负责人介绍，基地一期产值已突破百亿元，三期、四期建设正全力推进。

　　一路之隔的洛阳新能源产业园，紧扣“宁德时代需要什么，我们就引进什么”的思路，已吸引10余个项目进驻，从上游材料到核心部件、从电池制造到回收利用的产业链条初具规模。一个具有全国竞争力的千亿级新能源电池产业集群呼之欲出。

　　这不是个例。“十四五”期间，全市累计实施先进制造业项目555个，总投资超5600亿元。中航光电高端电子器件产业园、洛轴新能源智能化生产基地、普莱柯P3实验室等标志性项目建成投产，带动新材料产业规模突破千亿元，人工智能、生物医药等未来产业保持两位数高增长。

　　市发展改革委相关负责人介绍，通过实施优质存量企业做大增量行动，依托重大项目建设提质增效，中信重工、中航光电等“老企业”焕发新活力，产业结构持续优化，新动能加速壮大。

　　不止于此。在龙门实验室等创新平台助推下，一批“洛阳制造”闪耀大国重器，从航天轴承到智能农机，创新成果加速转化，产业竞争力持续提升。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
    七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽...
    七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
        近日，洛阳市第一人民医院(中州院区)成功救治一名因昏迷入院的七旬老人。医生抽丝剥茧揪出发病根源——颅咽...
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
  • ·耳道内奇痒无比怎么办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 聚焦汽车、零售、餐饮等领域！洛...
  • 江凌调研城市提质重点项目建设和...
  • 覆盖门票、住宿、汉服！11日起，...
  • 洛阳“十四五”城市提质交出亮眼...
  • 故县水库上游水域现漂浮物？洛阳...
  • 洛阳市住房公积金管理中心办公地...
  • 错过再等一年！伊滨区这片粉色花...
  • 即日起，中州东路公交线路恢复原...
  • 10月1日至12月31日购买洛阳中心城...
  • 13日夜里至14日白天，洛阳阴雨天...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605