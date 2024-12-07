项目攻坚蓄动能——洛阳“十四五”重点项目建设助推发展能级跃升

深秋时节，河洛大地项目建设一派火热景象。伊滨区宁德时代洛阳基地，昼夜不息的灯火映照出项目建设与产能释放的“双热”景象；黄河之滨，河南炼化百万吨乙烯项目即将全面启动，千亿级绿色石化基地迈出关键步伐；呼南高铁焦济洛平段三大控制性工程同步开工，高铁“十”字枢纽梦想照进现实……

潮涌河洛，势起中原。

深秋时节，河洛大地项目建设一派火热景象。伊滨区宁德时代洛阳基地，昼夜不息的灯火映照出项目建设与产能释放的“双热”景象；黄河之滨，河南炼化百万吨乙烯项目即将全面启动，千亿级绿色石化基地迈出关键步伐；呼南高铁焦济洛平段三大控制性工程同步开工，高铁“十”字枢纽梦想照进现实……

进入“十四五”以来，河洛大地处处跃动着项目建设的蓬勃脉搏，一批批具有引领性、支撑性的重大项目加速落地、投产、达效，为现代化洛阳建设注入源源不断的强劲动力。

聚焦风口 产业进阶育先机

位于伊滨区的宁德时代洛阳基地三期、四期项目现场施工正酣

项目建设是培育新质生产力、实现高质量发展的主抓手。我市坚持以创新引领发展，抢抓产业发展风口，明确“四新一装备”主攻方向，集中资源推动产业迈向中高端。

走进宁德时代洛阳基地一期车间，机械臂精准舞动，麒麟电池高效下线。“产品供不应求，生产线24小时连轴转。”现场负责人介绍，基地一期产值已突破百亿元，三期、四期建设正全力推进。

一路之隔的洛阳新能源产业园，紧扣“宁德时代需要什么，我们就引进什么”的思路，已吸引10余个项目进驻，从上游材料到核心部件、从电池制造到回收利用的产业链条初具规模。一个具有全国竞争力的千亿级新能源电池产业集群呼之欲出。

这不是个例。“十四五”期间，全市累计实施先进制造业项目555个，总投资超5600亿元。中航光电高端电子器件产业园、洛轴新能源智能化生产基地、普莱柯P3实验室等标志性项目建成投产，带动新材料产业规模突破千亿元，人工智能、生物医药等未来产业保持两位数高增长。

市发展改革委相关负责人介绍，通过实施优质存量企业做大增量行动，依托重大项目建设提质增效，中信重工、中航光电等“老企业”焕发新活力，产业结构持续优化，新动能加速壮大。

不止于此。在龙门实验室等创新平台助推下，一批“洛阳制造”闪耀大国重器，从航天轴承到智能农机，创新成果加速转化，产业竞争力持续提升。