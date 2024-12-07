洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
上阳烟树正秋风
上阳烟树正秋风

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.10.13 08:10
　　文争武战就神功，时似开元天宝中。

　　已建玄戈收相土，应回翠帽过离宫。

　　侯门草满宜寒兔，洛浦沙深下塞鸿。

　　疑有女娥西望处，上阳烟树正秋风。

　　——唐·杜牧《洛阳》

　　说起唐代诗人，人们往往先想到“李杜”，即李白和杜甫，为了有别于这二位，晚唐知名诗人李商隐与杜牧便被称为“小李杜”。这首《洛阳》便是“小杜”当年在洛做官时创作的。

　　杜牧，字牧之，唐代京兆万年(今陕西西安)人。公元828年，26岁的杜牧在洛阳参加进士考试，得第五名，欣喜作诗道：“东都放榜未花开，三十三人走马回。秦地少年多酿酒，已将春色入关来。”

　　公元835年，杜牧在长安任监察御史，因故称疾分司东都，这年八月，来到洛阳任职。分司官十分清闲，杜牧在洛阳近两年时间，四处游览，留下不少诗文，比如这首《洛阳》。其时秋风萧瑟，诗人回顾洛阳历史，笔墨中饱含着世事沧桑的凝重感，一行行诗句抚今追昔，传递心中伤时忧国之情。

　　开元、天宝皆为唐玄宗在位时的年号，玄宗当了四十年太平天子，频繁往返于东西二京之间，彼时之东都洛阳繁盛无比。宪宗与玄宗一样，有重致太平之“神功”，成功平定藩镇，使诸藩纳土归顺。在建树如此伟业之后，宪宗理应东巡洛阳，结果却未能成行，让东都父老翘首望幸的愿望落空。

　　安史之乱爆发后，洛阳饱受摧残，以致侯门衰落，荒草漫漫，寒兔出没；洛水之滨，鸿雁落在沙岸远处。疑是当时女娥西望陵寝之处，上阳宫中，秋风萧瑟，树丛在云烟缭绕中。

　　东汉末，曹操造铜雀台，临终吩咐诸妾：“汝等时时登铜雀台，望吾西陵墓田。”上阳宫系唐高宗时所建，玄宗时尤为华丽热闹。“女娥西望”乃诗人以曹魏事喻唐。皇帝的翠辇不来，而上阳草木犹在。那上阳宫娥似仍在守望，诗人们也禁不住频频描摹上阳秋色。

　　千年沧桑一晃而过，彼时的荒芜与忧伤早被历史的风吹散，在今人眼中，“上阳烟树正秋风”唐韵浓郁，诗意醉人。(洛报融媒·洛阳网记者 杨文静)
