跟着比赛游洛阳 品文体旅融合盛宴
来源: 洛阳网 2025.10.13 08:13
　　2025年河南省女子排球城市联赛第二阶段(洛阳赛区)大幕拉开，与扣人心弦的赛事同期而至的，还有洛阳丰富多彩的文旅盛宴。其间，海内外游客来洛观赛之余，还可充分享受各类优惠宠客举措，沉浸式感受神都洛阳的独特魅力。

　　本届赛事以“一球一赛场，一城一故乡”为主题，通过排球将赛场与城市紧密相连，激发群众参与热情与归属感。为充分发挥本次女子排球城市联赛的综合带动效应，推动“文体旅商”深度融合，10月至12月，在洛阳举办的七场赛事期间，将推出“跟着赛事游洛阳”活动，打造“看比赛、游河南、品文化”品牌，推出系列文旅优惠政策。

　　其间，对参赛球队全体人员、裁判员、教练员和购票观赛人员，持证或持票在比赛当日及之后两天享受龙门石窟、关林等4家景区首道门票半价优惠，龙潭大峡谷、隋唐洛阳城应天门景区等34家景区首道门票免票优惠，上阳宫唐文化主题酒店、东山华悦酒店等8家酒店消费实行8折优惠，洛阳上阳宫甘露殿餐厅、宴天下新区店等8家餐饮公司实行8.8折优惠，洛阳有礼二里头博物馆旗舰店、洛阳市城市规划馆旗舰店等9家文创店实行9折优惠，《寻迹洛神赋》《凤舞神都》2场演艺实行5折优惠。

　　洛阳赛区在比赛期间同步推出了“中原排场”文旅市集，地点位于新区体育中心体育馆二楼环廊。此次应邀参展的30家单位既有洛阳礼物、神都造办、意外博物等优秀文创企业，也有李阿婆香包、非遗古法牡丹香妆、景泰蓝掐丝珐琅等特色产品，还有新安紫砂、唐三彩烧制技艺、传统制香技艺等非遗技艺和产品，让游客在观赛之余顺手带走“洛阳记忆”。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)
