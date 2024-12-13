洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

唐风宋韵会神都！洛阳女排获得主场开门红
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.12 21:30
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

        10月12日，在洛阳市体育中心体育馆，2025年河南省女子排球城市联赛第二阶段(洛阳赛区)迎来首场比赛。在“唐妞”“十二花神”“包青天”等一众角色演员登场表演之后，洛阳女排与开封女排展开一番龙争虎斗。最终，主场作战的洛阳队，以3∶0战胜对手。

　　经过第一阶段赛会制，南、北两个赛区的前四名共八支队伍得以进入第二阶段的排位赛。

　　排位赛采取的是主客场双循环赛制，在10月10日—12月14日共进行14轮较量。除了赛制升级之外，第二阶段的比赛在场内气氛营造、城市特色展示、文旅融合等方面都进行了精心策划，让比赛不仅是球场内的竞争，更成为一场场文化盛宴。

　　12日比赛开始后，拥有主场优势的洛阳队未能迅速进入状态，远道而来的开封队反客为主，一度取得领先。随着比赛的延续，洛阳队的整体实力开始显现，尤其是犀利的发球屡屡破坏对手一传，而在二号位和四号位的重炮强攻更是屡屡产生奇效。前两局比赛，洛阳队先后以25:15、25:18直落两局。最后一局，开封队奋起直追，双方一度打得有来有回，可惜在关键球的处理上，开封队屡次出现失误，未能改变局面。最终，洛阳女排姑娘取得首个主场胜利。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    负跟鞋能矫正骨盆、缓解“腰突”？
    负跟鞋能矫正骨盆、缓解“腰突”？
    负跟鞋能矫正骨盆、缓解“腰突”？
        最近，在社交平台上关于“负跟鞋”热度很高，不少人说穿它能矫正骨盆前倾、缓解腰椎间盘突出，还晒出“测评...
  • ·合胞病毒正值高发季！洛阳儿科专家提醒：重点防范低龄儿童
  • ·卒中后，他总说身体不适！医生揭秘：这是“心病”躯体化
  • ·身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 聚焦汽车、零售、餐饮等领域！洛...
  • 江凌调研城市提质重点项目建设和...
  • 覆盖门票、住宿、汉服！11日起，...
  • 洛阳“十四五”城市提质交出亮眼...
  • 故县水库上游水域现漂浮物？洛阳...
  • 洛阳市住房公积金管理中心办公地...
  • 错过再等一年！伊滨区这片粉色花...
  • 即日起，中州东路公交线路恢复原...
  • 10月1日至12月31日购买洛阳中心城...
  • 13日夜里至14日白天，洛阳阴雨天...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
    AI视频 |看！河洛...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605