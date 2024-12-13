唐风宋韵会神都！洛阳女排获得主场开门红

10月12日，在洛阳市体育中心体育馆，2025年河南省女子排球城市联赛第二阶段(洛阳赛区)迎来首场比赛。在“唐妞”“十二花神”“包青天”等一众角色演员登场表演之后，洛阳女排与开封女排展开一番龙争虎斗。最终，主场作战的洛阳队，以3∶0战胜对手。

经过第一阶段赛会制，南、北两个赛区的前四名共八支队伍得以进入第二阶段的排位赛。

排位赛采取的是主客场双循环赛制，在10月10日—12月14日共进行14轮较量。除了赛制升级之外，第二阶段的比赛在场内气氛营造、城市特色展示、文旅融合等方面都进行了精心策划，让比赛不仅是球场内的竞争，更成为一场场文化盛宴。

12日比赛开始后，拥有主场优势的洛阳队未能迅速进入状态，远道而来的开封队反客为主，一度取得领先。随着比赛的延续，洛阳队的整体实力开始显现，尤其是犀利的发球屡屡破坏对手一传，而在二号位和四号位的重炮强攻更是屡屡产生奇效。前两局比赛，洛阳队先后以25:15、25:18直落两局。最后一局，开封队奋起直追，双方一度打得有来有回，可惜在关键球的处理上，开封队屡次出现失误，未能改变局面。最终，洛阳女排姑娘取得首个主场胜利。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）