12日，市长张玉杰到孟津区调研产业发展、安全生产工作。

加快数智改造推动产业提质

全面查险除患守牢安全底线

张玉杰到孟津区调研产业发展、安全生产工作

鸿元轴承是国家级专精特新重点“小巨人”企业，工业机器人减速器专用轴承入选工信部“工业强基一条龙”国家级示范项目。张玉杰深入企业年产20万套高精度智能轴承项目，详细了解科技创新、产品布局、技术改造等情况，鼓励企业主动融入龙头企业产业链，联动高能级研发平台，加快数字化、智能化改造，提升精益生产、柔性制造等水平，在高精密轴承领域深耕细作、打造“独门绝技”，以专注铸专长、以配套强产业、以创新赢市场，奋力抢占轴承产业发展制高点。中硅高科以“退城入园”为契机，构建硅基新材料技术谱系和产品矩阵，实现了多个关键产品国产化替代。张玉杰详细了解科技创新、产业布局等情况，协调解决生产经营中的困难和问题，希望企业抢抓硅基新材料等新风口，以市场为牵引、以应用为导向，加快攻关关键核心技术，推出更多优势拳头产品，带动更多上下游关联企业抱团发展。

在洛阳宏兴新能化工有限公司，张玉杰详细了解项目建设、“油转化”升级改造等情况，指出要发挥技术优势，强化集群思维，优化产品结构，拉长产业链条，提升企业经营效益和核心竞争力。张玉杰强调，孟津区和相关部门要坚持问题导向，主动靠前服务、及时纾困解难，拓宽企业融资渠道，加强知识产权保护、成果转化等方面支持，为企业做大做强创造良好环境。

调研中，张玉杰还到宸岳化工火情处置现场，听取有关情况汇报，要求尽快查明着火原因，依法严肃追究责任，细致稳妥做好善后工作。他强调，要深刻汲取教训、举一反三，在全市化工领域开展安全生产大检查，强化重大危险源、关键装置和重点部位巡检，统筹抓好各类风险评估和管控，加快推进化工老旧装置淘汰退出和改造升级，提升化工企业本质安全水平，坚决守牢安全底线红线。

王太钢等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)