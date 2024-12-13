洛阳阴雨天气还将持续 最低气温将降至8℃

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，受副热带高压边缘西南气流及地面冷空气扩散的共同影响，近期我市多阴雨天气。周后期受较强冷空气影响，风力加大，气温下降。 刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，受副热带高压边缘西南气流及地面冷空气扩散的共同影响，近期我市多阴雨天气。周后期受较强冷空气影响，风力加大，气温下降。 具体天气预报： 今天今天夜里：小雨转阴天，部分地区有雾。 13日(周一)：阴天转多云，气温12℃～21℃。 14日(周二)：多云到阴天，夜里转小雨，气温11℃～22℃。 15日(周三)：小雨停止转多云，气温13℃～20℃。 16日(周四)：阴天转中雨，局部地区有大雨，气温13℃～20℃。 17日(周五)：小到中雨转阴天，偏北风4级左右，气温14℃～17℃。 18日(周六)：阴天间多云，夜里转零星小雨，东北风4级左右，气温11℃～16℃。 19日(周日)：阴天转小雨，气温8℃～12℃。⑥