江凌到涧西区调研城市提质工作

11日，市委书记江凌到涧西区调研城市提质工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，大力实施城市更新行动，积极培育消费新业态新模式新场景，不断做强城市经济，着力实现城市提质与人口集聚的良性循环。

涧西区创拓跨境电商产业园以完善的产业运营服务和青年化的办公空间，吸引和聚集了一批优质电商企业入驻。江凌察看园区环境、招商运营、服务配套等情况，详细了解跨境电商发展趋势，鼓励园区积极培育跨境电商经营主体，提升服务跨境电商企业能力，有效赋能产业发展，加快培育外贸新动能。涧西区要大力发展楼宇经济、平台经济等城市经济，吸引更多年轻人在洛就业创业。

珠江路商业街是极具烟火气息的综合性特色街区。近期，盒马鲜生洛阳首店落户涧西万达广场，掀起了一轮消费热潮。江凌走进商场，察看商品品类和服务，详细了解新零售模式，指出要顺应消费结构升级趋势，加快推动传统零售业转型发展，引入首店、首发商品和旗舰店，拓展时尚化、主题化、智慧化消费场景，扩大品质化消费供给，不断提高商业设施运营效能。

涧西工业遗产历史文化街区保留了诸多具有苏式风格的历史建筑，当地创新思路盘活老旧厂房资源，打造了梦田剧场、高端主题婚宴酒店等新业态。江凌认真察看业态运营、场景塑造等情况，指出要提高工业遗产保护和利用水平，在保持和延续传统格局与历史风貌的基础上，加快盘活工业遗产资源，培育打造一批商旅文体健融合的多元消费新场景，进一步释放多样化、差异化消费潜力。上海市场片区通过对周山大道两侧商业及工人文化宫实施提升改造，正在重塑特色街区新面貌。江凌指出，要注重调性塑造，凸显商业氛围，加快工程进度，着力打造更具吸引力的潮流文旅消费新地标，让工业遗产风貌与现代时尚气息相得益彰。

交通组织是城市更新的重要内容。江凌来到天津路等路段，察看通行状况，研究路网优化工作，指出要强化系统思维，深入分析片区交通需求，抓住秋冬季施工黄金期，尽快谋划实施一批道路拓宽、断头路打通等工程，着力畅通区域“微循环”，进一步提升通行效率，更好满足群众便捷出行需求。

调研中，江凌还察看了洛铜36号街坊和相关地块城市更新项目谋划推进情况。

张玉杰、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)