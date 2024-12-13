洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
提醒！10月10日起，洛阳龙门站通行规则有变
　　近日，高铁洛阳龙门站管委会发布消息，为进一步优化洛阳龙门高铁站周边道路的通行秩序，缓解高峰期道路交通拥堵状况，10月10日起留新路通行规则有调整。有关事项如下：

　　封闭施工已完成

　　自2025年10月8日23：00起至2025年10月10日7：00止，留新路全段实施封闭施工。施工期间，该路段禁止一切机动车、非机动车及行人通行。

　　现行通行规则

　　2025年10月10日7：00起，留新路全段作为龙门高铁站社会车辆快速接客区，具体通行规则如下：

　　1.车道规划与行驶路线：留新路规划为南北双向车道，社会车辆需从留新路北侧车道驶入，行至高架桥下调头弯处完成转向后，从南侧车道驶出，实现“单向循环、快速接客”。

　　2.通行车辆限制：留新路与厚载门街口设置进口闸机及出口闸机，出租车、网约车等营运车辆禁止进入该快速接客区，仅限社会车辆通行。⑥
