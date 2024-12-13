洛阳市安防委办公布5起典型案例

为强化警示教育，筑牢安全生产防线，市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室将近期查处的5起典型案例予以公布。

案例1：洛阳某办公机具有限公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业案

基本案情：

2025年8月8日，伊滨区应急管理局执法人员对洛阳某办公机具有限公司进行检查时，发现该公司存在1名焊接与热切割人员赵某未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的违法行为。

处理结果：

上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》规定，给予该公司罚款人民币壹万元的行政处罚。

案例2：刘某未落实与承租单位签订专门的安全生产管理协议案

基本案情：

2025年7月30日，老城区应急管理局执法人员按照《洛阳市黑加油点“大扫除”专项整治工作专班办公室交办通知单》〔2025〕4号文件所交办的线索进行现场执法检查，发现刘某将生产经营场地出租给王某，未与承租人签订专门的安全生产管理协议。

处理结果：

上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》规定，给予出租方刘某罚款人民币伍仟元的行政处罚。